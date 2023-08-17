"Могу повторить свои слова": Верещук высказалась о готовности к затяжной войне (видео)

По словам вице-премьера, военные на фронте знают, что война будет долгой, поэтому обществу нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить дух национального объединения.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук вновь повторила тезис о затяжной войне и заявила, что военные на фронте об этом знают. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона 17 августа.

"Могу только повторить свои слова. Я действительно считаю, что чем лучше и чем больше мы будем готовы к затяжной, долгой войне, тем скорее будет наша победа", — заявила Верещук.

На вопрос о том, почему другие представители правительства и командования не делали заявлений о длительной войне, вице-премьер ответила, что это и так всем понятно.

"Спросите наших военных, спросите у людей, которые сегодня в окопах с оружием в руках. Они именно это и говорят. Когда они приезжают сюда, в тыловые города, они видят, что происходит, у них возникает когнитивных диссонанс и они спрашивают, — а действительно ли воюет вся страна?" — заявила Верещук.

Верещук прокомментировала слухи о назначении на пост министра обороны

Ирина Верещук подчеркнула, что ее внимание в настоящее время сосредоточено на эффективной работе ради победы, а не на занятии определенной должности или позиции.

"Сейчас наша цель не сводится к вопросам занимаемых должностей. Наш приоритет – это мобилизация страны. Все мы чувствуем, что сейчас есть определенная усталость, и это понятно. Но мы не должны забывать, что война продолжается. Это касается всего украинского народа. Нашей задачей является достижение победы, так как на кону стоит наше будущее. У нас нет выбора – только победа, только вперед", — подчеркнула Ирина Верещук.

По ее мнению, настоящие обстоятельства требуют более оперативных и решительных действий от власти. Если в первые часы после полномасштабного вторжения России у Киева была возможность быстро принимать необходимые решения, то сейчас на это уходит больше времени. Важно, чтобы руководители на местах использовали имеющиеся ресурсы ответственно, включая бюджетные. Также общество должно осознавать сложность ситуации и действовать скоординированно.

"Мобилизация со стороны нашей нации влияет на взгляды наших международных партнеров. Они внимательно следят за тем, как мы реагируем и какие решения принимаем. Если мы демонстрируем энергию победителей, а она у нас безусловно есть, то и наши партнеры готовы поддерживать нас. Я надеюсь, что мы сохраним эту энергию. Она критически важна. Противник опасен, и нам необходимо говорить об этом открыто. Мы все осознаем ситуацию, но иногда слова и действия могут расходиться", — подчеркнула Ирина Верещук.

По мнению главы Министерства по вопросам реинтеграции, Украина успешно сдержала планы России на "блицкриг".

"Мы пережили первый год, объединили усилия и стали единой силой. Нас поддерживает мировое сообщество. Мы должны поддерживать этот дух и показывать, что готовы бороться и побеждать", — резюмировала Верещук.

Напомним, в своем Telegram-канале 15 августа Ирина Верещук выразила пессимистический прогноз относительно продолжительности войны. По ее словам, обществу следует отказаться от иллюзий о скором успехе.

На следующий день, 16 августа, Верещук призналась, что ее удивила реакция политиков и медиа на ее слова.