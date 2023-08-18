Спецтрибунал должен засудить примерно 20 топ-чиновников России, — МИД Украины (видео)

По словам представителя МИД Антона Кориневича, все остальные военные преступники тоже должны понести ответственность. Это могут быть тысячи человек. Их будут судить в других судах.

Специальный трибунал за преступление агрессии РФ против Украины привлечет к ответственности примерно 20 топ-чиновников Кремля. Речь идет о представителях как военного, так и политического руководства страны. ОБ этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич в эфире программы "Укринформ. Вечерний стрим".

По его словам, преступление агрессии – элитарно, а потому за него будут отвечать только главные представители руководства страны-агрессора. Оно совершается лицами, которые могут отдавать приказы на ведение агрессивной войны.

"Это, возможно, может быть 20 человек – топпредставителей политического и военного руководства РФ", — сказал Кориневич.

Он также отметил, что среди осужденных на Спецтрибунале могут быть члены Совета безопасности РФ, а также те, кто принимал шаги по выполнению решения о нападении на Украину – командующие родов войск, командование Росгвардии и прочих силовых структур.

При этом, как отметил дипломат, это не значит, что наказание понесут только 20 топ-чиновников России. Все остальные военные преступники тоже должны понести ответственность. Это могут быть тысячи человек.

"Должны просто за другие преступления, в частности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид — в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде", — подытожил Кориневич.

Антон Кориневич о трибунале над РФ (смотреть с 5 минуты)

Напомним, что 17 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук высказалась о готовности к затяжной войне. По ее словам, военные на фронте знают, что война будет долгой, поэтому обществу нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить дух национального объединения.