Родился в Украине: ВСУ ликвидировали замкомбата морских пехотинцев ВС РФ, — росСМИ (фото)

Сообщается, что майор ВС РФ Юрий Павлов родился в Украине. Он начал служить в российской армии в 2009-м году. Принимал участие в спецоперации ВС РФ в Сирии.

Украинские военнослужащие в Запорожской области ликвидировали майора ВС РФ Юрия Павлова. Он был начальником штаба — заместителем командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Об этом 17 августа сообщило российское издание ForPost.

Издание пишет, что Павлов был сильно ранен, а скончался уже в госпитале от полученных травм.

Сообщается, что Павлов родился в Украине. Затем окончил Дальневосточное высшее военное училище. В 2009-м году приехал служить в Севастополь в 810-ю бригаду морской пехоты. Принимал участие в спецоперации россиян в Сирии.

Напомним, что журналисты писали, что ВСУ в Урожайном могли применить кассетные боеприпасы собственного производства. Сообщается, что в ходе боев предварительно использовались не те снаряды, которые для Сил обороны поставили США. Официальных комментариев из Генштаба не было.

Кроме того, партизаны движения "Атеш" сообщили, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму. На оккупированном полуостров россияне собираются мобилизовать людей почти всех возрастных групп. При этом партизаны предупреждают, что в ряде населенных пунктов Запорожской области оккупанты уже объявили о досрочных "выборах". В "Атеш" призвали людей в оккупации всеми силами избегать мобилизации в ВС РФ.