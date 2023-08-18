Разрушат оборону РФ: кассетные снаряды для HIMARS нужны для победы ВСУ, — экс-советник Залужного

По словам Дэна Райса, США достаточно прислать Киеву 2 тысячи снарядов DPICM, которые можно взять со складов в Германии, где они в настоящее время ожидают утилизации.

Бывший американский военный советник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного Дэн Райс назвал передачу Киеву двух тысяч реактивных кассетных боеприпасов для HIMARS главным условием победы. Об этом пишет журнал Newsweek.

По мнению Дэна Райса, ракеты большой дальности, вооруженные кассетными боеприпасами, представляют собой ключевой элемент для разрушения системы обороны России.

Эти ракеты с кассетными боеприпасами позволят украинским войскам активно противостоять российским артиллерийским орудиям, которые наносят самые существенные удары по украинским подразделениям. Новые ракеты смогут поражать цели на расстоянии до 45 километров, в отличие от нынешней дальности в 25 километров, что, по его мнению, позволит уничтожить как передовые батальоны, так и резервные подразделения противника.

Издание также подчеркивает, что именно Дэн Райс оказал значительное воздействие на июльское решение администрации Белого дома отправить в Украину усовершенствованные 155-мм ствольные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM).

Дэн Райс заявил, что в настоящее время десятки тысяч таких кассетных ракетных боеприпасов ожидают своей утилизации в Германии. Он высказал мнение, что вместо уничтожения этих снарядов их следует передать украинским вооруженным силам. Он утверждает, что это простой и эффективный путь к успеху: каждый снаряд содержит 88 суббоеприпасов, что увеличивает боевую мощь и вероятность успеха в 88 раз.

Напомним, что Вооруженные силы Украины в ходе освобождения села Урожайное Донецкой области могли использовать аналоги кассетных снарядов США собственного производства.

Правительство США сообщило о предоставлении Украине кассетных боеприпасов в июле 2023 года. Перед этим несколько недель шла дискуссия, насколько опасно появление этого оружия на территории страны. Согласно данным СМИ, украинское правительство обязалось выполнить ряд условий, чтобы получить этот вид БК.