У рабочих отбирают паспорта: РФ не успевает выпускать собственные дроны Shahed, — ISW

На российском заводе по производству дронов не хватает зарубежной электроники: в РФ выпускают только четыре компонента из необходимых 130.

В РФ прилагают усилия по наращиванию производства собственных вариантов иранских беспилотников Shahed за установленное время и в требуемом качестве. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 17 августа.

По данным источников, завод по производству дронов в "Алабуге" в Татарстане выпустил только внешние компоненты для 300 дронов и отстает от установленного графика примерно на месяц.

Утечка документов указывает на то, что на заводе не хватает специалистов и что рабочие, в том числе тот, кто поделился ведомственными секретами с западными журналистами, сталкиваются с моральной дилеммой. В попытке удержать рабочую силу руководство завода было вынуждено пойти на такие стимулы, как повышение заработной платы, и даже прибегнуть к принудительным мерам, например изъятию паспортов.

В опубликованных документах также идет речь о том, что на российском заводе по производству дронов не хватает зарубежных компонентов: в РФ выпускают только четыре из необходимых 130 компонентов, а американские санкции затрудняют закупки некоторых электронных составляющих.

Напомним, что Иран диктует условия РФ на переговорах о поставках дронов Shahed. Официальный Тегеран оплату требует золотом или наличными долларами.

Также сообщалось, что РФ наращивает выпуск собственных дронов Shahed для массированных обстрелов Украины в долгосрочной перспективе.