Украина решила снизить уровень потерь на поле боя и изменила тактику продвижения, — WP

Силы обороны Украины могут осуществлять продвижение вперед небольшими подразделениями на разных участках фронта, чтобы количество потерь было незначительным.

Наступление Украины происходит по сценарию, которого не ожидали союзники, ведь командование ВСУ решило изменить тактику продвижения для того, чтобы снизить потери. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание ссылается на прогнозы и выводы представителей американской разведки, а также украинских, европейских и американских чиновников. Фамилии этих лиц американские журналисты не называют.

В сообщении говорится о том, что в первую неделю боев летом 2023 года Украина понесла значительные потери против хорошо подготовленной обороны российских захватчиков. Это произошло несмотря на поставки западной техники.

На совместных военных учениях с военными из США, Великобритании и Украины предусматривались потери. В то же время считалось, что Киев примет эти потери как цену прорыва главной оборонительной линии РФ, как считают американские и западные официальные лица.

"Украина решила остановить потери на поле боя", — пояснили журналисты.

Силы обороны осуществляют продвижение вперед небольшими подразделениями на разных участках фронта. Это привело к тому, что летом Украина достигла лишь постепенных успехов на разных участках фронта.

В издании отметили, что Мелитополь является критически важным для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город расположен на пересечении двух важных автодорог и железнодорожной линии. Это позволяет оккупантам перемещать военный персонал и технику с полуострова.

Напомним, 18 августа в ISW рассказали, почему продвижение украинских войск возле Роботино так важно. По словам аналитиков, эшелонированная оборона оккупационных войск РФ на юге Украины состоит из трех линий. Пройдя первую, есть возможность начать более стремительное и мощное наступление. Аналитики отметили, что прорыв линии обороны возле нескольких населенных пунктов может позволить ВСУ начать операции в районах за плотными минными полями. Предполагается, что эти районы не так сильно заминированы, а потому у ВСУ есть шанс начать наступать более стремительно.