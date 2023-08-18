По словам Андрея Юсова, речь о принудительной принудительной мобилизации, которая, однако, не касается детей чиновников и олигархов. Главным образом в этот процесс вовлекаются те, кто только недавно приобрел гражданство и паспорт.

В Российской Федерации продолжается активная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно приблизительно 20 тысяч человек отправляются на фронт. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия (мобилизационные, — ред.) продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру — 45 тысяч москвичей, которые якобы находятся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч", — заявил Юсов.

Как сообщил представитель Главного управления разведки, мэр фактически подтвердил, что в течение нескольких месяцев в столице было мобилизовано дополнительно около 10 тысяч человек. Мобилизационная кампания в России продолжает развиваться с использованием различных подходов и методов.

Тем временем Юсов подчеркнул, что речь идет о принудительной принудительной мобилизации, которая, однако, не касается детей чиновников и олигархов. Главным образом, в этот процесс вовлекаются те, кто только недавно приобрел гражданство и паспорт.

"Это показатель критериев получения российского паспорта, что создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен на войну", — пояснил представитель ГУР.

В частности Юсов напомнил о том, что единственный способ российским оккупантам сохранить жизнь — добровольно сдаться в плен. Это также является единственным способом уберечь свое достоинство, поскольку означает отказ от выполнения преступных приказов.

Напомним, что 31 июля американский Институт изучения войны сообщил, что граждане России поджигают военкоматы на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Однако это далеко не все случаи поджога военкоматов, которые произошли за несколько дней. По данным росСМИ, за неделю было совершено не менее 8 попыток поджечь здания военных комиссариатов России.