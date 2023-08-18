Заказывала овощерезки и барабаны для укрытий: в Киеве чиновницу обвинили в растрате

Товароведческая экспертиза установила, что товар был приобретен по завышенной цене, что повлекло за собой растрату бюджетных средств в размере 300 тысяч гривен.

В Киеве будут судить чиновницу, закупившую для укрытий овощерезки по завышенной цене. Женщине доложено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Следствие установило, что чиновник заключила договор на закупку овощерезок по завышенной цене, растратив 300 тысяч гривен бюджетных средств. Кухонные принадлежности должны были использоваться в укрытиях. Растрату средств подтвердила товароведческая экспертиза.

По выводам товароведческой экспертизы был подтвержден факт уголовного правонарушения и сообщено должностной лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», — говорится в сообщении.

Чиновнику грозит от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Издание "Обозреватель" пишет, что в растрате обвиняют руководительницу административно-хозяйственного отдела Управления образования Днепровской районной государственной администрации Ольгу Дроздову.

Ольга Дроздова: что известно

Как сообщил член президиума Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Александр Соколовский, Ольга Дроздова именно тот человек, который инициировал миллионный тендер и ушел от ответственности перед законом за предыдущие случаи злоупотреблений.

"Именно она была ответственна за закупку барабанов, конструкторов, овощерезок и космических сковородок, стульев за две цены, туалетной бумаги и швабр на 4 миллиона гривен в укрытие учебных заведений Днепровского района. Так это именно те закупки, которые всколыхнули всю страну. Интересно, что должность Ольга занимает и дальше, но дела у нее идут хорошо", — написал Соколовский.

По его словам, ранее чиновница работала руководителем в КП "Приют для животных", но ее уволили. В СМИ широко обсуждался случай, когда работники КП "Приют для животных" отлавливали тех же животных и по документам несколько раз их стерилизовали, нанося ущерб бюджету столицы.

Также, по словам Соколовского, в отношении Ольги было возбуждено уголовное дело за незаконное начисление себе завышенной заработной платы по ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Дроздова также фигурировала по делу по статье 191 УК о приобретении для приюта для животных авто по завышенной цене.

"Ольга является фанатом дорогого отдыха в Катаре, презентаций роскошных украшений Bulgari, ну и само собой люксовых вещей от Cartier, Dolce&Gabbana и Gucci, в которых она прекрасно смотрится рядом с учителями с копеечной зарплатой", — подытожил Соколовский.

Сама подозреваемая пока официально не комментировала ситуацию.

Напомним, что Днепровская РГА закупила через Prozorro 300 кожаных барабанов. Необходимость приобретения объясняют "психологической разгрузкой детей во время воздушных тревог".

Ранее сообщалось, что в Киеве для бомбоубежища купили сковородку за 725 тысяч гривен. Дорогой кухонный гаджет, согласно данным Prozorro, закупил художественный лицей "Смена" в Днепровском районе столицы.