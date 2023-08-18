"Только локальные нападения": действия России не носят стратегический военный характер, ― ГУР

По словам Вадима Скибицкого, Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии газете Financial Times заявил, что через полтора года после начала широкомасштабной агрессии против Украины Российская Федерация все еще пытается выйти на административные границы Донецкой области.

По словам Скибицкого, Купянское направление остается одним из мест, где россияне пытаются атаковать и не находятся в статической обороне.

Успеха там у захватчиков нет, но продолжают попытки достичь хотя бы минимальных целей агрессивной вооруженной войны против Украины.

Тем временем, Силы безопасности и обороны Украины продолжают наступление на нескольких участках фронта.

Скибицкий отметил, что после полуторагодичной широкомасштабной агрессии Москва все еще пытается добиться задачи-минимума – выйти на административные границы Донецкой области. Однако все действия армии РФ лишены признаков военной стратегии.

Впрочем, нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии.

"Операции, которые осуществляет россия, не носят стратегический военный характер, это лишь локализованные нападения", ― отметил Вадим Скибицкий.

Что происходит на Купянском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18 августа, в Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Харьковской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали восемь населенных пунктов: Двухлетняя, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крахмальное Харьковской области и Надежда Луганской области.

Напомним, 18 августа сообщалось, что корабли РФ в Черном море рассредоточиваются и пытаются скрыться. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, Черноморский флот РФ нервничает и ожидает новых атак со стороны Сил обороны Украины.

Кроме того, 17 августа в ВСУ подтвердили, что Крымский мост не работает на 100%. По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, некоторые автомобильные полосы моста все же открыты, но в ограниченном режиме и только для легкового транспорта.