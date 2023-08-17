"Здоровье уже не то": в ВСУ подтвердили, что Крымский мост не работает на 100% (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, некоторые автомобильные полосы моста все же открыты, но в ограниченном режиме и только для легкового транспорта. Железная дорога тоже не обеспечивает полноценной логистики.

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Пропускная способность Крымского моста ограничена, он работает не в полную силу, такое заявление в эфире телемарафона сделала руководительница Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, мост поставили на проветривание после недавнего задымления, которое поднималось над этим незаконно возведенным объектом.

"Он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность", — сказала Гуменюк, добавив, что некоторые автомобильные полосы все же открыты, но в ограниченном режиме: только для легкового транспорта. Железная дорога тоже работает в ограниченном режиме и полноценной логистики не обеспечивает. Примерно в том же положении и Чонгарский, и Генический мосты.

"Плохое самочувствие, здоровье уже не то": ГУР — о Крымском мосту

Военную переправу "Крымский мост" используют для переброски сил и средств для убийства украинцев

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Крымский мост "плохо себя чувствует, здоровье уже не то, что было" и обстоятельства не позволяют надеяться на улучшения.

"Если мы говорим о той конструкции, которую россияне называют Крымским мостом, то с самого начала — от самого проектирования и до реализации — она содержала в себе серьезные просчеты. И конструкторские решения, и в плане исполнения — очень опасная конструкция", — объяснил Юсов, добавив, что после полномасштабного вторжения российские войска стали использовать мост, по сути, как военную переправу для переброски сил и средств для убийства граждан Украины.

Юсов предупредил, что и гражданским россиянам не стоит пользоваться этим "очень опасным" объектом, который находится на территории морской акватории незаконно. Он также добавил, что дело не только и не столько в самом мосте.

"Речь не только о Крымском мосте: происходит комплексные мероприятия, ряд инцидентов на всех временно оккупированных территориях в Крыму, которые связаны с логистикой оккупантов <…> делается все, чтобы Крым перестал быть хабом для вражеской техники и личного состава", — объяснил Юсов.

Напомним, что Крымский мост не функционирует с осени: эксперт указал на важный нюанс в работе Крымского моста.

Также сообщалось, что 11 августа представители ГУР предупредили жителей Москвы об увеличении атак дронов и устаревшей оборонной системе российской столицы.