Не функционирует с осени: эксперт указал на важный нюанс в работе Крымского моста

ВС РФ лишились круглосуточной логистики из-за ударов Сил обороны Украины по сооружению. По словам Александра Коваленко, через некоторое время функциональность Крымского моста станет еще меньше.

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Часть незаконно возведенного Крымского моста до сих пор находится в процессе восстановления после первого инцидента, произошедшего в октябре 2022 года. Общая проходимость моста на данный момент составляет лишь половину от его нормальной работоспособности. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua.

По его утверждению, железнодорожное сообщение на Крымском мосту приостановлено уже почти год.

"На Крымском мосту не работает один железнодорожный путь. Кроме этого, на нем не работает одна из автомобильных дорог. То есть мост в целом работает, но 50 на 50 процентов. Тем самым он уменьшил свои возможности по обеспечению российских оккупантов в круглосуточном режиме силами и средствами, техникой и прочим. Мост свои функции выполняет не на полную мощность", – пояснил он.

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе функциональные возможности Крымского моста будут снижаться еще больше.

"Также я не исключаю, что он вообще может перестать функционировать", – подчеркнул Коваленко.

Что известно про последний удар по Крымскому мосту

Ранним утром 17 июня на Крымском мосту прозвучали взрывы, росСМИ тогда сообщали о погибших и пострадавших. В результате разрушений в районе 145 опоры возникла огромная пробка, движение по мосту пришлось остановить.

В результате взрыва был поврежден пролет автомобильной части конструкции, поэтому грузовики и легковые авто пустили в объезд, и на выезде из Крыма им пришлось стоять в многокилометровых пробках.

Позже происшествие на Крымском мосту прокомментировал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов. По его словам, обрушение мостовых конструкций создает большие проблемы для логистики оккупационных войск и дает преимущества Силам обороны Украины.

26 июля глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что ведомство причастно к разрушению Крымского моста 8 октября 2022 года.