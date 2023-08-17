Не функціонує з осені: експерт вказав на важливий нюанс у роботі Кримського мосту

ЗС РФ втратили цілодобову логістику через удари Сил оборони України по споруді. За словами Олександра Коваленка, через деякий час функціональність Кримського мосту стане ще меншою.

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Частина незаконно зведеного Кримського мосту досі перебуває в процесі відновлення після першого інциденту, що стався в жовтні 2022 року. Загальна прохідність мосту наразі становить лише половину від його нормальної працездатності. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі ТСН.ua.

За його твердженням, залізничне сполучення на Кримському мосту припинено вже майже рік.

"На Кримському мосту не працює одна залізнична колія. Також на ньому не працює одна з автомобільних доріг. Тобто міст загалом працює, але 50 на 50 відсотків. Так він зменшив свої можливості щодо забезпечення російських окупантів у цілодобовому режимі силами і засобами, технікою та іншим. Міст свої функції виконує не на повну потужність", — пояснив він.

На думку експерта, у найближчій перспективі функціональні можливості Кримського мосту знижуватимуться ще більше.

"Також я не виключаю, що він узагалі може перестати функціонувати", — наголосив Коваленко.

Що відомо про останній удар по Кримському мосту

Рано-вранці 17 червня на Кримському мосту пролунали вибухи, росЗМІ тоді повідомляли про загиблих і постраждалих. Унаслідок руйнувань у районі 145 опори виник величезний затор, рух по мосту довелося зупинити.

Унаслідок вибуху було пошкоджено проліт автомобільної частини конструкції, тому вантажівки та легкові авто пустили в об'їзд, і на виїзді з Криму їм довелося стояти в багатокілометрових заторах.

Пізніше подію на Кримському мосту прокоментував представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов. За його словами, обвалення мостових конструкцій створює великі проблеми для логістики окупаційних військ і дає переваги Силам оборони України.

26 липня голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що відомство причетне до руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року.