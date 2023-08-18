Угроза всему проекту: как Саудовская Аравия повлияет на разработку истребителя Tempest

Саудовская Аравия не имеет высокотехнологичной авиационной отрасли, зато у них есть деньги. Поэтому Великобритания рассматривает участие страны как возможность для влияния на Ближний Восток. А Япония обеспокоена ростом влияния саудов.

Великобритания, Япония и Италия ведут совместную разработку истребителя 6 поколения Tempest. Однако сейчас в разработку хочет влиться Саудовская Аравия. В издании Shepard объяснили, почему это может угрожать проекту.

Желание Саудовской Аравии стать полноценным членом в проекте разработки Tempest может вызвать шторы в чашке чая. Япония выступает категорически против участия страны в нем, а Великобритания и Италия открыта к сотрудничеству. В Минобороны Британии говорят, что Королевство Саудовской Аравии является одним из стратегических партнеров, поэтому они стремятся углубить сотрудничество, страна может стать одним из ключевых партнеров.

Для Саудовской Аравии может быть особенно интересно участвовать в проекте Tempest. Они могут выделить десятки миллиардов долларов для разработки.

"Все, что сейчас есть у саудовцев, — это деньги. У них нет авиастроительной промышленности, не говоря уже о технологической базе, поэтому привлечение их в качестве основного партнера создает значительный риск и потенциальную задержку", — заявила аналитик RUSI по вопросам обороны, промышленности и общества Изабелла Антиноцци.

Категорическое заявление Японии, по словам аналитика, связано с желанием Токио иметь надежных союзников и стабильное движение вперед. К тому же Саудовская Аравия будет иметь дополнительное влияние на экспортный контроль для самолета. Однако Великобритания видит возможность для себя, чтобы увеличить влияние на Ближнем Востоке.

Для одного из основных производителей BAE Systems участие Королевства может быть полезным с точки зрения финансов. Однако есть еще одно беспокойство — в Саудовской Аравии нет высококвалифицированной рабочей силы. Большинство специалистов являются иностранцами, поэтому опасно допускать жителей третьих стран к столь технологическому изделию.

Напомним, 11 августа в BAE Systems показали ход разработки самолета 6 поколения Tempest.

14 апреля Британия выделила дополнительные 650 млн фунтов на разработку Tempest, чтобы уже в 2035 году самолеты стали в строй.