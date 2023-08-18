СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины (фото)

Частные компании накануне масштабного вторжения российских захватчиков поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые оказались бракованными в связи с использованием в них некачественного пороха.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по поставкам в украинскую армию бракованных артиллерийских мин по контракту на почти 270 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Военные контрразведчики выяснили, что нарушители спровоцировали срыв государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ. Это произошло накануне полномасштабного вторжения РФ. Контракт предусматривал выполнение соответствующей поставки.

Следователи установили, что руководители трех частных компаний были причастны к сделке. Они получили заказ от Минобороны на производство данного вида боеприпасов. Средства поражения предприниматели, как говорилось в договоре, должны были отгрузить до февраля 2022 года. К этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые оказались бракованными в связи с использованием в них некачественного пороха.

Технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях. Это приводит к выводу из строя самого артиллерийского вооружения. Специалисты разоблачили этот факт во время соответствующего испытания полученных артиллерийских мин. Впоследствии партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков.

Предприниматели до сих пор не смогли устранить технические неисправности военной продукции. Вследствие этого не состоялась поставка украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

Напомним, 18 августа в Днепре задержали "волонтера", который работал на оккупантов. Подозреваемый отслеживал последствия вражеских "прилетов" по Днепру и "сливал" агрессору координаты пострадавших объектов.