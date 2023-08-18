Повестки на улицах: полковник ВСУ рассказал, что поможет избежать многих проблем

Офицер Сухопутных войск Роман Горбач говорит, что обновление военно-учетных данных не только упростит работу ТЦК, но и позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач 17 августа на презентации в Military Media Center информационной кампании под названием "Обновляй данные в ТЦК" отметил, что обновление данных поможет избежать многих проблем.

Мобилизация в Украине продлена до 18 ноября 2023 года, поэтому ряд мужчин и женщин подпадает под призыв в армию. В соответствии с законодательством, повестку могут вручить где угодно. В Сухопутных войсках объяснили, что именно помогло бы избежать возникновения проблем, в частности, во время вручения на улицах.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, то это значительно упростит систему работы", — подчеркнул полковник Роман Горбач.

По его словам, можно будет избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают при вручении повесток на улицах, а также в дальнейшем позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям.

Обновление данных не означает, что сразу мобилизуют

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время презентации кампании "Обновляй данные в ТЦК" призвала граждан прийти и обновить данные.

"Это вовсе не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел", — заверила Анна Маляр.

Заместитель министра заявила, что обновление данных облегчит работу ТЦК, снимет часть коррупционных рисков в этой ситуации и подчеркнула, что сейчас речь идет только об обновлении данных.

Напомним, 16 августа Фокус писал, что в Верховной Раде хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. В новом законопроекте планируют также урегулировать вопрос с теми военнослужащими, которые не готовы воевать по тем или иным причинам.

Ранее, 14 августа сообщалось о том, кого не призовут в армию в 2023 году. Есть определенные категории граждан, которых не мобилизуют в этот период.