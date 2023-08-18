Укрепляют оборону и ждут новых атак: РФ готовит экипажи кораблей к противодействию дронам

После серии атак в Черном море противник хочет научиться бороться с возможными опасностями. Также на территории Крымского полуострова фиксируется подготовка обороны.

Российская Федерация после ряда инцидентов в Черном море начала готовить экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. Об этом говорится в Telegram-канале Military Media Center 18 августа.

В последнее время из временно оккупированного Крыма и акватории Черного моря поступают новости о взрывах и попытках атаковать Черноморский флот. Российская стороны в этом обвиняет Украину и начала готовиться к последующим ЧП.

В частности речь идет о попытке подготовить экипажи кораблей в Черном море, чтобы они были якобы готовы противодействовать морским дронам. Также фиксируется, что противник пытается улучшить системы обороны на временно оккупированном Крымском полуострове.

"Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа в Минобороны Российской Федерации заявили о том, что Крым якобы подвергся атаке 20 беспилотников. В оборонном ведомстве утверждают, что 14 дронов якобы сбиты силами ПВО, а еще 6 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

14 августа в ГУР отметили, что россияне после взрывов массово покидают Крым. Поддержка Украины на полуострове высокая и местные жители не просто ждут освобождения, но и сами его приближают, а вот завезенные туда после 2014 года россияне начали собирать чемоданы.