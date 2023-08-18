Вызвали бригаду саперов: военные медики обнаружили в теле бойца ВСУ хвостовик мины (фото)

По информации командования, произошло это во время обследования в одном из прифронтовых госпиталей. Было принято решение проводить экстренную операцию.

Украинские военные медики достали из тела бойца ВСУ хвостовик мины, что вероятно спасло ему жизнь. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины 18 августа.

Отмечается, что боец Сил обороны проходил специальное обследование в одном из прифронтовых госпиталей. Врачи заметили, что у него в теле находится посторонний предмет, который может быть опасен.

Контуры напоминали хвостовик мины, поэтому было принято решение немедленно действовать.

"На место была вызвана бригада саперов, которые после исследования удостоверили, что посторонний предмет можно удалить безопасно. После исследования врачами было принято решение об операционном вмешательстве и удалении хвостовика", — говорится в сообщении.

В командовании Медицинских сил также поделились некоторыми кадрами того, как это выглядело на рентгене и после извлечения предмета из тела.

Сейчас пациент чувствует себя стабильно. Медики из прифронтового госпиталя готовят его к последующей эвакуации. Там боец будет проходить реабилитацию. По предварительным данным, его жизни больше ничего не угрожает.

На каком направлении и при каких обстоятельствах хвостовик попал в тело бойца ВСУ — не сообщается.

Напомним, 4 августа сообщалось, что боец ВСУ рассказал, как дрон спас его на передовой. Сергей два дня пролежал посреди поля с тяжелым ранением, но собирается снова вернуться в строй, как только восстановит силы.