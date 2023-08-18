Последняя северокорейская ракета может быть результатом сотрудничества КНДР с РФ, – СМИ

По мнению профессора Теодора Постола, ракета Hwasong-18 имеет сходство с российской межконтинентальной баллистической ракетой "Тополь-М". Однако не все эксперты согласны с его выводами.

В США идут дискуссии касательно того, могла ли первая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи, использующая твердое ракетное топливо, Hwasong-18 быть создана при содействии Российской Федерации. Об этом пишет Reuters 18 августа.

Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в своем недавнем отчете отметил, что Hwasong-18, вероятно, появилась в результате сотрудничества РФ и КНДР. Эксперт указал на сходство новой северокорейской ракеты и российской межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М".

"Внезапное появление этих передовых возможностей трудно объяснить без сотрудничества со стороны российского правительства и его ученых", — заявил профессор.

При этом некоторые аналитики не разделяют позицию Теодора Постола, изложенную в отчете. К примеру, в калифорнийском Центре исследований в области нераспространения имени Джеймса заявили, что отчет содержит "фактические неточности".

По словам аналитиков, ракетная программа КНДР была основана на поддержке СССР, а затем и России, а ускорители, задействованные в приведении боеголовок в движение, аналогичны советским конструкциям.

При этом эксперты не пришли к единому заключению касательно того, в какой мере эта поддержка продолжалась после 1990-х годов, так как КНДР вполне могла собирать данные о технологиях других государств.

Что говорят в Белом доме

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что возможная совместная работа РФ и КНДР в области создания ракет является предметом обеспокоенности для администрации президента США, однако не прямо не подтвердил предположение Постола.

"Что касается этого конкретного отчета… Мне нечего добавить к этому сегодня. Я скажу, что наше разведывательное сообщество внимательно изучает это", — заявил Салливан.

Напомним, 15 августа заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что в Северной Корее убеждены, что уже якобы невозможно избежать ядерной войны.

Ранее, 28 июля, стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время оборонной выставки, на которой присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, показал запрещенные ООН баллистические ракеты.