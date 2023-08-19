120 км до линии фронта: Путин прибыл в штаб войск ВС РФ в Ростове-на-Дону (видео)

Российское командование в составе 10 топофицеров встретили главу Кремля в здании штаба, который еще в июне находился под контролем наемников ЧВК "Вагнер"

Президент России Владимир Путин собрал совещание по ходу войны в Украине. Для этого он лично прибыл в Ростов-на-Дону, где расположен штаб командования, и встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом написало агентство "РИА Новости".

Указывается, что, кроме Герасимова, на совещании присутствовали командующие различных направлений войны в Украине и другие офицеры. О деталях совещания подробностей не рассказали. Лишь известно, что Путин выслушал отчеты о событиях на фронте.

Пресс-служба президента России предоставила видео с кадрами прибытия главы Кремля в Ростов-на-Дону. Видно, как Путин выходит из автомобиля и здоровается с Герасимовым. Затем они идут по коридорам штаба и проводят совещание, в котором участвовали суммарно около 10 офицеров. На последних кадрах записи заметно, как позади Путина идет человек с чемоданчиком.

Расстояние от Ростова-на-Дону до линии боев в Донецкой области — около 120 км.

Отметим, в прошлый раз Путин приближался к линии фронта в марте 2023 года. Тогда президент РФ якобы посетил Мариуполь (в 70 км от линии боев) и даже пообщался с местными жителями. Впоследствии предполагали, что вместо него действовал двойник.

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 19 августа

Согласно отчету Генштаба ВСУ от 19 августа, российские войска атаковали украинские позиции едва ли не на всех отрезках фронта. В частности, перечисляются следующие направления: Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское. Между тем на юге украинские войска продолжают продвигаться вперед, лаконично говорится в вечернем отчете за 18 августа.

Стоит отметить, что американское агентство CBS News со ссылкой на анонимный источник из правительства США сообщило, что ВСУ прорвало сопротивление ВС РФ в направлении Токмака — официального подтверждения ситуации пока нет. Указывается, что украинским военным удалось преодолеть минное поле к северу от города и они вступили в бой с российскими подразделениями на первой линии обороны.

В сети можно найти карту российских укреплений на юге и востоке Украины. На карте видно, что Токмак, где до войны проживало около 100 тыс. человек, полностью окружен этими укреплениями.

Фортификации ВС РФ возле Токмака — Twitter / Brady Africk Фото: Brady Africk

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский в течение недели посетил линию фронта на востоке и юге. На видео, которое опубликовала пресс-служба главы государства, видно, как он общается с командирами в блиндажах и штабах, расположенных неподалеку от мест боев на Бахмутско-Соледарском и Мелитопольско-Бердянском отрезках фронта.

14 августа представитель Минобороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении села Урожайного на юге. Расстояние от Урожайного до Токмака — около 80 км.