Ситуации похожи, результаты разные: разведка Британии сравнила штурмы ВСУ и ВС РФ на фронте

Аналитики признали, что Силы обороны продвигаются на юге, но в течение недели ситуация на фронте существенно не изменилась.

Британская разведка в крайнем обзоре по войне в Украине подтвердила успешные контрнаступательные действия ВСУ на юге и провал атак ВС РФ на востоке. Об особенностях текущей ситуации говорится в заметке Twitter.

В течение прошлой недели, по мнению британских аналитиков, линия фронта в Украине осталась почти не изменилась. Однако ВСУ удалось выбить противника из села Урожайное вопреки ожесточенному сопротивлению подразделений ВС РФ.

Тем временем на востоке возле Купянска продолжаются попытки атак россиян в направлении украинских позиций. Однако заметных успехов у ВС РФ нет — они все еще "продолжают зондирование".

В обзоре специалистов Министерства обороны Великобритании отмечают определенные особенности нынешних боев. В частности, указывают, что обе армии встречаются с похожими вызовами:

напротив расположены хорошо укрепленные позиции противника;

у каждой из сторон имеются ограниченные резервы для продолжения наступательных действий.

Контрнаступление ВСУ: детали от командования

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 18-19 августа указывается, что армия РФ проводит атаки на всех участках фронта на востоке, при этом обстреливая из пушек и авиации позиции Сил обороны. Между тем на юге "продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях".

Военный обозреватель Константин Машовец проанализировал ситуацию на юге. По его словам, украинские бойцы расширили плацдарм в Токмакском направлении до 2,5-3 км. При этом враг имеет серьезные проблемы возле села Работино: подтянул сюда два свежих полка, которые почему-то ничего не могут сделать против атак ВСУ. Утверждает, что противник "держится" только на южных окраинах населенного пункта, а на востоке отступил на 2-2,5 км.

Расстояние от Работино до Токмака — около 19 км.

Ситуация в Запорожье по состоянию на 19 августа 2023 года — DeepState Фото: Deep State

В американском агентстве СBS News со ссылкой на официальных лиц в правительстве США сообщили, что ВСУ подошли к российским укреплениям возле Токмака. Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о боях на этом участке фронта.

Между тем накануне в немецком издании Zeit опубликовали свою аналитику относительно перспектив украинского наступления.

Напоминаем, в ночь с 18 на 19 августа ВС РФ атаковали Украину 17 дронами-камикадзе "Шахед". О разрушенных домах и раненых людях сообщили в Хмельницкой ОГА.

Тем временем президент России Владимир Путин посетил штаб российской армии в Ростове-на-Дону: выслушал отчеты топофицеров о событиях на фронте в Украине.