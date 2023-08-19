Готовы, но еще не будут воевать: украинские экипажи Abrams завершили подготовку в Германии, — СМИ

Украинские военные прошли 12-недельную подготовку, чтобы управлять и обслуживать танки Abrams. Но техника для Украины еще не прибыла из США, поэтому на поле боя они появятся не раньше осени.

В Германии 200 бойцов ВСУ завершили обучение на американских танках Abrams. Они овладели всеми необходимыми знаниями, чтобы вести бой, но пока не возвращаются в Украину. Об этом пишет издание The Insider.

Издание цитирует представителя армии США в Европе полковника Мартина О'Доннелла. Офицер объяснил, почему бойцы останутся в Германии. По его словам, они прошли 12-недельное обучение. При этом получили навыки управления и обслуживания бронемашин Abrams. Также присоединились к специальным батальонным учениям force-on-force ("сила на силу") на полигоне Хохенфельс на юге Германии.

Как выяснилось, Украина сама попросила партнеров, чтобы военные еще возвращались на поле боя. Вместо этого они будут находиться на другой военной базе — в Графенвере: будут поддерживать свои знания и навыки относительно американского оружия.

Одно из возможных объяснений, почему бойцов оставляют в Германии — отсутствие танков, на которых они должны были бы воевать, отмечает The Insider. Указывает, что США все еще ремонтируют 31 бронемашину и это продлится до осени. Так, утверждает О'Доннелл, учения продолжаются еще на несколько недель.

Танки Abrams: что о них известно

Abrams - танки, которые находятся на вооружении армии США. Бронетехника имеет длину 7,9 м, ширину 3,6 м, высоту 2,8 м, и весит около 60 тонн. Когда американское правительство не спешило отправить их в Украину, то говорили именно о значительных габаритах этой техники — могли не выдержать мосты.

Танк вооружен пушкой M68A1 калибра 105 мм и способен развивать скорость до 67 км/ч. Кроме того, танки, на которых будут воевать американские солдаты, дополнительно модернизируют — добавят систему РЭБ и мощности.

Отметим, согласно предыдущим заявлениям правительства США, планировалось отправить в Украину новые танки M1A2 Abrams, которые только сошли с конвейера. Однако позже планы изменили — вместо этого на поле боя поступят старые варианты этих бронемашин. Среди причин — то, что они уже есть на складах Пентагона и их нужно лишь отремонтировать.

Напоминаем, военные аналитики Министерства обороны Великобритании отметили, что в течение последней недели линия фронта в Украине почти не изменилась. Единственный успех — продвижение ВСУ у Урожайного, в то время как ВС РФ стоят на месте возле Купянска.

Между тем немецкие военные эксперты также прокомментировали, по их мнению, "мало заметные" успехи контрнаступательной операции Сил обороны Украины. По их мнению, ВСУ не хватает оружия, которое задерживают западные партнеры, но еще есть около полутора месяцев активных боевых действий.