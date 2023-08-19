"Лучше, чем в прошлом году": Данилов рассказал, как Украина будет защищать энергоинфраструктуру

По словам секретаря СНБО, ВС РФ вновь попытаются атаковать энергетический комплекс Украины этой зимой, но наша страна подготовлена к таким вызовам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое состоится в ближайшее время, обсудят энергетическую безопасность зимой. Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

"Этот вопрос находится на контроле. Открою небольшую тайну: на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины поставил задачу, чтобы мы заслушали отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра Кубракова, Щиголя [председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации – прим.] и всех, кто занимается этим вопросом", — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия может попытаться атаковать энергетический комплекс Украины зимой, но в этот раз страна лучше готова к подобным вызовам.

"Мы готовы сейчас гораздо лучше, чем были защищены на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют уже опыт, каким образом сделать такую ​​сложную работу", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что защитить полностью физическими защитными сооружениями всю территорию страны крайне сложно. Но Данилов занимается этим вопросом, чтобы максимально увеличить количество средств ПВО.

"Мы не можем сказать, что мы можем защитить все, но это будет гораздо лучше, чем было в прошлом году" — сказал Данилов.

Следующее заседание Ставки будет юбилейным — военное руководство страны в сотый раз соберется, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности.

Ранее Алексей Данилов сообщал, что Киев не вмешивается в работу объектов РФ, которые не относятся к военному делу. А потому не намерен атаковать Курскую атомную электростанцию, на которой, по данным ГУР, россияне могут осуществить провокацию.

Фокус писал 19 августа, что ВС РФ атаковали центр Чернигова. Ракета попала в драмтеатр, где в это время проходила выставка дронов. В результате вражеского обстрела города погибли семь человек, в том числе один ребенок. Более 110 человек получили ранения. По словам главы МВД Игоря Клименко, большинство пострадавших находились на улице. Те, кто были в драмтеатре во время обстрела, спустились в укрытия.