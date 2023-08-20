"Был дефицит": Зеленский рассказал, почему Украина отложила контрнаступление (видео)

Лидер Украины подчеркнул, что главной задачей было не рисковать понапрасну жизнями военных.

Украинские военные не могли начать контрнаступление ранее из-за нехватки военной техники и вооружения. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном в воскресенье, 20 августа.

"Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков, то вы просто потеряете людей. Могли погибнуть тысячи человек. Вы пройдете один-два-три-пять километров, но вы потеряете тысячи людей. Вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна. Это деоккупация, полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности", — сказал президент Украины.

О контрнаступлении Вооруженных сил Украины политик сказал также во время своего визита в Нидерланды.

"Что касается контрнаступления, то мы наступаем, я считаю, что это позитив. Я бы не забывал, что мы наступаем и боремся не против кого-то, а против Российской Федерации. Еще год назад она хотела полностью нас уничтожить и захватить, не получилось. А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует РФ и что самолетами мы не ограничимся", — сказал президент.

Напомним, 19 августа в ISW рассказали об успехах ВСУ возле Работино во время контрнаступления. Аналитики отметили, что украинские военные продолжали контрнаступательные действия на трех участках фронта, в частности продвигаются на рубеже Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области.

А 18 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что наступление Сил обороны Украины будет происходить медленно и в течение продолжительного времени, при этом российские войска уже понесли значительные потери. По словам американского топ-офицера, российские оккупационные силы испытывают серьезные сложности — низкий моральный дух, трения командования и нарушенная логистика. При этом украинские войска медленно, но уверенно продвигаются.