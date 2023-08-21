В КНДР запустили "стратегические крылатые ракеты" из корабля накануне учений НАТО

Генсек Ким Чен Ын распорядился, чтобы все надводные и подводные силы постоянно повышали свои боевые возможности в реагировании на "внезапные обстоятельства".

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал при учебном запуске "стратегических крылатых ракет" морского базирования. Ракеты были выпущены из патрульного корабля № 661, который должен приступать к морской патрульной службе, сообщило 21 августа северокорейское агентство "ЦТАК".

Отмечается, что генсек проинспектировал 2-й гвардейский дивизион надводных кораблей Восточноморского флота ВМС Корейской народной армии (КНА), которые выполняли учебные маневры в условия, приближенных к реальной войне. По данным агентства, все цели якобы были успешно поражены.

"На учениях, нацеленных на подтверждение боевых возможностей корабля и особенности его систем ракетного вооружения, а также на совершенствование боевых навыков экипажей в выполнении наступательных заданий в боевых условиях, цель точно поражена без малейшего отклонения", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также распорядился, чтобы все надводные и подводные корабельные соединения ВМФ основательно поддерживали постоянную мобилизацию, а также постоянно повышали свои боевые возможности в реагировании на "внезапные обстоятельства".

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в КНДР запустили ракеты, предназначенные для ударов по надводным целям. Вероятно Пхеньян демонстрирует свою мощь накануне совместных военных учений южнокорейских ВС с военными США Ulchi Freedom Shield, которые должны пройти с 21 по 31 августа в Южной Корее.

Напомним, генсек компартии КНДР Ким Чен Ын 15 августа посетил с проверкой ключевые оборонные объекты страны, после чего распорядился резко увеличить производство ракет и боеприпасов. По его словам, в стране необходим всплеск патриотического энтузиазма рабочего класса, поскольку КНДР активно готовится к войне.