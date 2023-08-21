"Успех – вопрос времени": моральный дух бойцов ВСУ выше, чем в прошлом году, — NYT

Украинские военные говорят, что успех в наступлении является лишь вопросом времени. Бойцы мотивированы и оснащены западной техникой.

Через несколько недель с начала наступательных действий ВСУ, украинские войска несмотря на сложности на фронте продвигаются дальше и имеют хороший моральный дух. Об этом сообщает The New York Times.

На 1000-километровом фронте украинские войска продвигаются вперед. Командиры и бойцы говорят, что они сейчас в лучшей форме, чем 6 или 12 месяцев назад.

"Если год назад мы вели оборонительные действия и перед нами стояла задача сдержать врага, то теперь мы имеем возможность наступать", — говорит командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Дмитрий Лысюк.

Дмитрий Лысюк, командир 128-й горно-штурмовой бригады Фото: The New York Times

Некоторые военные говорят, что несмотря на то, что российские оккупанты заминировали огромную территорию и построили значительное количество укреплений, они чувствуют себя лучше благодаря западной помощи. Некоторые батальоны превратились в бригады, а группы добровольцев — в официальные воинские части. Силы обороны пополняются и продолжают воевать.

Также в издании отмечают, что поставки кассетных боеприпасов оказались удивительно эффективным решением. Руководитель БПЛА украинской добровольческой армии подполковник Ашот Арутюнян говорит, что некоторые вражеские подразделения не хотят приближаться в радиус действия украинской артиллерии. Но РФ перешла к использованию большего количества авиабомб и ракетных ударов.

Командир добровольческой армии Украины Фото: The New York Times

Более года такие подразделения, как 128-я горно-штурмовая бригада, имели приказ удерживать линию вдоль Запорожского фронта, что часто составляло трудную задачу обороны окопов и укрепленных позиций под постоянной бомбежкой. Однако теперь они идут вперед.

"Тактически, хитростью, западной техникой украинские Вооруженные Силы прорывают их оборону. Успех — это лишь вопрос времени", — говорит офицер с позывным "Тисень".

Напомним, 21 августа в британской разведке писали, что РФ может создать еще одну армию на юге оккупированных регионов Украины.

21 августа Силы спецопераций под Бахмутом оставили позиции ВС РФ без тяжелой артиллерии и живой силы.