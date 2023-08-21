Дефицит тактических ЗРК: ВС РФ намерены дополнительно закупить системы Тор-М2

Проблема нехватки в ЗРК малой дальности заключается в больших потерях на фронте. По данным открытых источников, ВС РФ потеряли в Украине 29 зенитно-ракетных комплексов серии "Тор".

Вооруженные силы РФ намерены восполнить нехватку в тактических зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Тор-М2. Для этого был заключен контракт Министерством обороны РФ и предприятием-изготовителем — Ижевским электромеханическим заводом "Купол", сообщают обозреватели Army Recognition.

Авторы публикации отмечают, что после вторжения в Украину Россия столкнулась со значительным сокращением своего современного арсенала ПВО, потеряв почти треть систем. Теперь перед ВС РФ стоит задача пополнения этих важных оборонных средств.

Хотя специфика нового контракта остается конфиденциальной, несколько открытых источников подтвердили значительные потери российских войск. По оценкам, основанным на фото- и видеоматериалах, российская армия потеряла 29 зенитно-ракетных комплексов серии "Тор", включая малоизвестный арктический вариант Тор-М2ДТ.

Обозреватели пишут, что ЗРК "Тор" занимает особое место в российской системе обороны, особенно в части противодействия крылатым ракетам и высокоточному оружию. Большинство этих систем смонтировано на шасси ГМ-355, что позволяет им беспрепятственно сопровождать танки и другую бронетехнику на различных участках местности.

Краткие сведения о ЗРК Тор-М2

Тор-М2 — российский зенитный ракетный комплекс малой дальности, который был официально принят на вооружение российской армии в 2008 году. Система оснащена 8 ракетами 9М331 или 9М332 с дальностью полета от 1500 до 7000 метров и высотой полета от 50 до 6000 метров.

ЗРК отличается высокой скоростью развертывания и способна в течение минуты поразить от 10 до 12 целей. Комплекс оснащен двумя РЛС, установленными на башне.

Габаритные размеры Тор-М2 составляют:

длина — 7,5 метра;

ширина — 3,3 метра;

высота — 5,1 метра.

Экипаж состоит из трех человек.

"Проблема господства в воздухе остается одной из главных в конфликте на Украине, поэтому появление системы "Тор-М2" является значительным преимуществом для российских войск. Однако это оборудование еще должно быть построено и поставлено, и оно не сразу появится на поле боя", — подытожили обозреватели.

Ранее мы писали о боевой работе бойцов 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые обнаружили с помощью БПЛА вражескую ЗРК "Тор". После обнаружения машины по технике был нанесен удар, в результате которого сдетонировал боекомплект ЗРК.