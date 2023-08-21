Противостояние в Персидском заливе: иранские дроны и катера окружили корабли США (видео)

По данным иранских СМИ, во время такого противостояния вертолеты были вынуждены сесть обратно на американские корабли — вертолетоносец и вспомогательное судно. На их борту было более 4000 американских военнослужащих.

США отправили два корабля своего флота в Персидский залив, чтобы противостоять новым угрозам со стороны Ирана, но десятки иранских дронов и скоростных катеров окружили американские плавсредства. Об этом сообщает The Daily Mail.

Иран направил небольшие лодки после появления в Ормузским проливе американских кораблей USS Bataan и USS Carter Hall. Кадры опубликованы иранскими ВМС.

На борту скоростных катеров находились вооруженные солдаты из Корпуса стражей исламской революции Ирана, они находились в непосредственной близости от кораблей. В то же время беспилотники вели съемку сверху.

На опубликованных кадрах, сделанных несколькими дронами и катерами, слышно, как иранские солдаты говорят на смеси английского и фарси, а по искаженному радио американский солдат поддерживает связь с кораблями.

Иранские СМИ утверждали, что во время такого противостояния американские вертолеты вынудили сесть обратно

Иранские СМИ утверждали, что во время такого противостояния вертолеты были вынуждены приземлиться обратно на американские корабли — вертолетоносец и еще одно вспомогательное судно.

Американский вертолет в Ормузском проливе Американский вертолет в Ормузском проливе

На борту этих плавсредств в общей сложности находилось более 4000 военнослужащих.

Ормузский пролив на карте

Ормузский пролив считается очень важным для мировой экономики: здесь — залежи пятой части всех мировых запасов нефти. Вместе с тем в США все еще не комментировали произошедшее. Этот случай произошел спустя несколько недель после того, как США предупредили об угрозе в Персидском заливе, а Иран пригрозил арестом всем нефтяным танкерам в регионе.

Напомним, что 21 августа в Северной Корее запустили "стратегические крылатые ракеты" с корабля перед учениями НАТО.

Также сообщалось, что РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В акватории сейчас находятся подводная лодка и малый ракетный корабль, которые несут 12 крылатых ракет "Калибр".