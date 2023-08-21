"Очень высокий уровень угрозы": РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море (фото)

По данным командования, в акватории сейчас находятся подводная лодка и малый ракетный корабль, которые оснащены 12 крылатыми ракетами "Калибр".

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Вооруженные силы Российской Федерации увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины в Telegram.

"Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы — очень высокий", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в Черном море военные РФ нарастили присутствие ракетоносителей. Кроме этого, малый ракетный корабль вышел к подводной лодке. В результате чего количество ракет типа "Калибр" увеличилось до 12.

"К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно", — призвали в ВСУ.

По состоянию на 23:00 20 августа, в акватории Черного моря на боевом дежурстве находилась российская корабельная группировка, которая состояла из десяти единиц, В частности, вражеская подводная лодка была с четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр".

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Российской Федерации выпустили по Украине 6,5 тысячи ракет и более 3,5 тысячи ударных дронов. По его словам, большинство ракетных и дроновых атак было направлено не по военным объектам, а против мирного населения.

18 августа стало известно, что Россия начала готовить экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. Кроме этого, враг пытается улучшить системы обороны во временно оккупированном Крыму.