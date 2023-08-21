"Дуже високий рівень загрози": РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (фото)

За даними командування, в акваторії наразі перебувають підводний човен та малий ракетний корабель, які оснащені 12 крилатими ракетами "Калібр".

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Збройні сили Російської Федерації збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня України в Telegram.

"Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози — дуже високий", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в Чорному морі військові РФ наростили присутність ракетоносіїв. Крім цього, малий ракетний корабель вийшов до підводного човна. В результаті чого кількість ракет типу "Калібр" збільшилася до 12.

"До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно", — закликали в ЗСУ.

Станом на 23:00 20 серпня, в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувало російське корабельне угрупування, яке складалося з десяти одиниць, Зокрема, ворожий підводний човен був з чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили Російської Федерації випустили по Україні 6,5 тисячі ракет та понад 3,5 тисячі ударних дронів. З його слів, більшість ракетних і дронових атак була спрямована не по військових об'єктах, а проти мирного населення.

18 серпня стало відомо, що Росія почала готувати екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Крім цього, ворог намагається покращити системи оборони в тимчасово окупованому Криму.