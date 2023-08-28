Хватит ли у США сил для войны с Китаем. Почему Америке нужно срочно задуматься о своем ВПК

В 1985 году в оборонке США работало три миллиона человек. Сегодня эта цифра составляет около миллиона. Глобализация и деиндустриализация привели к тому, что если начнется затяжная война между Китаем и США, то главный вопрос будет — сможет ли промышленная база обеспечить сдерживание противника.

В 1924 году впервые открыл свои двери Армейский промышленный колледж. Конгресс учредил его в связи с трудностями мобилизации американской экономики и поддержки экспедиционных сил в Первой мировой войне, чтобы заложить интеллектуальную основу для мобилизации американской промышленной базы в следующей войне. 17 лет спустя эта война началась с нападения Японии на Перл-Харбор. Армейский промышленный колледж доказал свою значимость, предоставив Национальной комиссии по оборонному консультированию исходные данные для экономической мобилизации во время Второй мировой войны. Спустя столетие после основания колледжа уроки, которые Соединенные Штаты мучительно извлекали из мобилизации промышленности при участии в конфликте великих держав, практически забыты, однако новое поколение профессионалов в области национальной безопасности остро нуждается в этих уроках.

Фокус перевел статью Джона Барретта о том, как быть Соединенным Штатам с нынешней промышленной базой в случае военного конфликта.

Ориентация специалистов по оборонному планированию на сценарии коротких войн и соответствующее развитие вооруженных сил, построенных на изысканных высокотехнологичных платформах, поставили США перед возможностью стратегического поражения в конфликте, поскольку они не в состоянии поддерживать имеющиеся у них силы. После поколения глобализации и деиндустриализации архитектура национальной безопасности США нуждается в лучшем понимании влияния затяжных конфликтов на вооруженные силы и их все более совершенные платформы, чтобы способствовать развитию устойчивой промышленной базы и цепочки поставок, выдерживающей длительную войну. Этого следует добиваться путем тесного сотрудничества с частной промышленностью, чтобы выяснить потребности в ресурсах в условиях затяжного конфликта и способность удовлетворить их при разрушении глобальных цепочек поставок. Понимание этих "узких мест" станет ориентиром для более точных инвестиций в промышленную базу, что позволит укрепить основу вооруженных сил в период усиления бюджетных ограничений и лучше подготовить промышленность к крупномасштабным конфликтам.

"Вы вернетесь домой до того, как опадут листья…"

В августе 1914 года, когда императорская германская армия вступала в Бельгию, кайзер Вильгельм II обещал своим солдатам, что война с Францией будет короткой. Но, как подчеркивал Роберт Гилпин, войны между великими державами уникальны тем, что те обладают волей и способностью продолжать военные действия в течение длительного времени. Как описывает Катал Нолан в книге "Очарование битвы", конфликты между великими державами почти всегда расширяются, затягиваются и превращаются в состязания на истощение материальных и людских ресурсов. Даже сегодня в российско-украинском конфликте, который является прокси-войной великих держав, война длится уже второй год. За редчайшими исключениями в истории войны между великими державами неизбежно расширяются и затягиваются.

За редчайшими исключениями в истории войны между великими державами неизбежно расширяются и затягиваются

Хотя исторический опыт свидетельствует о том, что война между США и Китаем, скорее всего, будет затяжной, планирование по обе стороны Тихого океана, по-видимому, направлено на подготовку к короткому конфликту. Китай с начала 1990-х годов инвестирует в технологии и развивает структуру сил для нанесения быстрого удара по Тайваню. А уже в 2001 году китайское руководство обсуждало стратегию внезапности для нанесения сильного и быстрого удара по "далекому врагу" – так китайские лидеры называют Соединенные Штаты. Тем временем американские специалисты по планированию обороны сосредоточились на разработке концепций и возможностей, которые, как представляется, в наибольшей степени направлены на сдерживание атаки и в меньшей – на наращивание и мобилизацию, и это несмотря на предупреждения Хэла Брэндса и Эндрю Крепиневича.

В связи с этим возникает вопрос: считают ли лидеры США, что Китай прекратит боевые действия, если американские военные потопят 300 кораблей? Верят ли американские лидеры в то, что американские военные прекратят боевые действия, если Китай через несколько недель дойдет до Тайбэя? Утвердительный ответ на этот вопрос маловероятен, поскольку обе стороны имеют значительные политические стимулы для продолжения конфликта. Во-первых, существует общий баланс сил между региональными гегемонами, который будет стимулировать продолжение конфликта. Авторитарным режимам трудно пережить значительные потери, а в случае с США любое значительное нападение на американские силы, скорее всего, усилит внутриполитическое давление, побуждающее к продолжению борьбы, даже несмотря на опасения по поводу ядерной эскалации. Если у обеих сторон есть желание и возможность продолжать борьбу, лидерам следует задаться вопросом: не затянется ли война с Китаем, несмотря на ядерные риски?

Затянувшийся конфликт повлечет за собой значительные экономические, социальные и политические последствия, которые, вероятно, нарушат политический порядок. Однако чрезмерное внимание к планированию и организации короткого и острого конфликта создало для Министерства обороны целый ряд слабых мест.

Чем совершеннее технология, тем сложнее ее поддерживать

Проблема США заключается в способности продержаться достаточно долго в затяжном конфликте, чтобы добиться успеха. На протяжении жизни последнего поколения военно-техническое превосходство США доказало свою значимость на полях сражений в Кувейте, Ираке, Сербии, Афганистане и Ливии. Ни один из этих конфликтов не длился достаточно долго и не проходил с достаточно высокой интенсивностью, чтобы подвергнуть нагрузке промышленную базу и цепочки поставок, но даже там проявлялись тревожные признаки.

Это превосходство стало кульминацией 30-летних усилий оборонных интеллектуалов, инженеров, реформаторов и специалистов по национальной безопасности, которые стремились изменить Министерство обороны после Вьетнама. Эти первопроходцы использовали американское технологическое преимущество для разработки более быстрого, точного и дальнобойного целеуказания, которое получило название "второе смещение". Применение концепций вроде "расширенного боя" и разработка цепочек дальнего поражения, стала ведущей задачей Агентства перспективных исследовательских проектов и в конечном итоге вылилась в Assault Breaker, разработку радиолокационной системы совместного наблюдения за целью, F-117, боеприпасов совместного поражения и др. Но даже во время "Бури в пустыне", ставшей, как считается, высшей точкой американской военной мощи, возникли бы серьезные проблемы, если бы война продолжалась дольше.

Но даже во время "Бури в пустыне", ставшей, как считается, высшей точкой американской военной мощи, возникли бы серьезные проблемы, если бы война продолжалась дольше

Программа F-35, являющаяся апофеозом развития программы "дивидендов мира", имеет цепочку поставок "точно в срок", что ставит под угрозу оперативный успех в потенциальном конфликте. Кроме того, российско-украинский конфликт указал на атрофию западных и российских оборонных компаний, которые пытаются восполнить утраченные материально-технические средства в соответствии с темпами убыли. К слову о повторении истории: фраза "снарядный голод", ставшая популярной во время Первой мировой войны, вновь актуальна, поскольку обе стороны борются за производство достаточного количества артиллерийских снарядов.

Сегодня Министерство обороны усиливает второе смещение с помощью смещения X, используя передовые технологии, такие как автономность и гиперзвуковые ракеты, для обеспечения решающего оперативного преимущества. Все ведомства инвестируют в подводные беспилотники, боевые самолеты совместного базирования, новые гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух" и автономность. Эти технологии призваны преодолеть географические и количественные преимущества противника за счет более быстрых систем и большего количества автономных платформ, и доказательства их полезности убедительны – они неоднократно успешно применялись в варгеймах.

Однако эти сложные системы также зависят от более разнообразных глобальных цепочек поставок. Например, тантал, ключевой металл для гиперзвуковых платформ, даже не добывается в США. В то же время Китай производит более трех четвертей мирового объема висмута, магния и вольфрама, которые являются ключевыми элементами для полупроводников. Основная проблема заключается в том, что инвестиции в автономные платформы для сдерживания китайских вооруженных сил опираются на материалы китайского производства. Если американская оборонно-промышленная база не в состоянии обеспечить производство артиллерийских снарядов для Украины в мирное время, то как она сможет обеспечить производство еще более совершенных платформ в затяжном конфликте с Китаем?

Арсенала демократии больше не существует

Популярный ответ заключается в том, что Соединенные Штаты мобилизуют национальную экономику, как это было во время Второй мировой войны. Хотя Соединенные Штаты остаются третьим по величине производителем в мире, последствия деиндустриализации и глобализации ставят под сомнение способность промышленной базы к масштабированию для длительного конфликта. Нет больше ни Клепальщицы Роузи, которая могла бы заменить военнослужащих, отправляющихся за границу, ни American Locomotive Company, которая могла бы строить танки Sherman, ни Ford Motor Company, которая могла бы строить самолеты B-24. Тогда США были крупнейшим в мире производителем благодаря неполной занятости рабочей силы из-за Великой депрессии и получили преимущество в мобилизации после начала войны в 1939 году.

Длительный процесс деиндустриализации страны и развитие глобальных цепочек поставок позволили переместить за рубеж более трудоемкие производственные рабочие места, сохранив при этом в определенной степени производство готовой продукции. Наиболее ярким примером этого является сокращение занятости в обрабатывающей промышленности с 34% всех рабочих мест в США в 1950 году до примерно 9% в настоящее время. Это находит отражение и в других ключевых областях, таких как кузнечное производство (потеря половины всех предприятий с 2002 года), литейное производство (потеря половины предприятий с 1984 года) или верстатостроение (28% доли мирового рынка в 1968 году до 5% в 2019 году). Эти предприятия не исчезли, они просто ушли за границу. Развитие глобализации, в частности контейнеризации и информационных технологий логистики для оптимизации глобальных цепочек создания добавочной стоимости, позволило транснациональным корпорациям перенести эти трудо- и капиталоемкие отрасли за рубеж, чтобы обеспечить потребителя более дешевым товаром. Как выяснил Дэвид Аутор, только вступление Китая во Всемирную торговую организацию привело к потере около миллиона рабочих мест в обрабатывающей промышленности США.

Глобализация цепочек поставок на примере истребителя F-35

Если рассмотреть рынок редкоземельных металлов, столь необходимых для производства высокотехнологичных платформ смещения X, то проблемы с поддержанием затяжного конфликта становятся еще более серьезными. Хотя Китай контролирует только половину мирового рынка редкоземельных металлов, он контролирует от 80 до 90% процессов отделения и переработки. Более того, рудник Mountain Pass, являющийся крупнейшим редкоземельным рудником в США, отправляет все свое сырье в Китай для переработки. Даже с учетом прогнозируемых инвестиций за пределами Китая будет существовать лишь 15% мощностей по переработке редкоземельных элементов, что затруднит для Министерства обороны удовлетворение дефицита 53 важнейших материалов. Эти отрасли будут иметь решающее значение в любом долгосрочном конфликте, но в США они не представлены в сколько-нибудь значимой форме, чтобы масштабироваться за соответствующий промежуток времени и выдержать длительный конфликт.

Последствия деиндустриализации и глобализации усугубляются последствиями "дивидендов мира" – в частности, консолидацией и стремлением к повышению эффективности оборонно-промышленной базы. До печально известной "Тайной вечери" 1993 года в мире насчитывалось 75 оборонных предприятий, сегодня – пять. В 1985 году в оборонке работало три миллиона человек. Сегодня эта цифра составляет около миллиона человек. В условиях сокращения сотрудничества с Министерством обороны это привело к созданию парадигмы, в которой все меньше компаний понимают, как работать в рамках государственного предприятия, и крайне мало работников промышленности в принципе имеют необходимые допуски для выполнения оборонных работ. На рынке труда не осталось свободных мест, которые позволили бы промышленности легко масштабироваться для удовлетворения спроса в военное время. В сочетании с деиндустриализацией и глобализацией эти факторы привели к существенной атрофии оборонно-промышленной базы, что означает ее способность поддерживать только мирное время или конфликты низкой интенсивности.

Восстановление базы

Соединенным Штатам практически невозможно преодолеть деиндустриализацию двух поколений. Контейнеризация, логистические ИТ-системы и более эффективный транспорт будут и дальше стимулировать свободный рынок к поиску более дешевых источников производства. На макроуровне текущие усилия Конгресса по содействию выводу полупроводникового производства на периферию обошлись в 52 млрд долларов – учитывая текущее бюджетное давление, США вряд ли получат значительный финансовый стимул для перевода на периферию значительной части промышленной базы. Хотя предпринимаемые Министерством обороны усилия по обеспечению безопасности цепочек поставок или критических минералов являются полезными, они не настолько значительны, чтобы заметно укрепить промышленную базу для затяжного конфликта.

Во-первых, Соединенным Штатам необходимо понять взаимосвязь и требования между всей структурой сил в затяжном конфликте, промышленной базой и глобальными цепочками поставок.

Увеличение продолжительности существующих инструментов моделирования, таких как синтетическая модель исследования операций на театре военных действий, чтобы она соответствовала длительной логистической игре командования материально-технического обеспечения ВВС, даст возможность увидеть потребление ресурсов и истощение сил в течение не только недель, но и месяцев, и понять каким будет спрос для органической и коммерческой оборонной промышленной базы в условиях затяжного конфликта.

Соединенным Штатам практически невозможно преодолеть деиндустриализацию двух поколений

Для этого Министерству обороны необходимо составить карту всех глобальных цепочек поставок, чтобы понять существующие пропускные способности от производства до сырья. Для определения пропускной способности можно использовать сотрудничество с существующими инициативами по картографированию цепочек поставок с целью снижения рисков и вредоносного влияния. Расширение этой работы за счет включения в нее цепочки поставок отдельных инструментов, с помощью которых создаются необходимые детали, позволит министерству понять, как масштабировать производство в случае затяжного конфликта.

Раздел 1415 Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 год положил начало этой работе, сосредоточив внимание на влиянии затяжного конфликта на редкоземельные материалы, но эта полезная инициатива ставит телегу впереди лошади. Пока мы не поймем последствия потребления ресурсов и истощение сил и возможности существующей промышленной базы, это будет лишь вторая половина уравнения. Министерство должно определить требования к длительному конфликту, оценить свою способность быстро воспроизвести утраченное и возможности промышленности насчет масштабирования производства, а затем определить приоритетность инвестиций в промышленную базу, исходя из ее устойчивости и выносливости.

Межведомственный подход с участием Министерства торговли, Государственного департамента и Министерства обороны должен, во-первых, определить потребности в ресурсах для затяжного конфликта.

Во-вторых, Министерство обороны должно разработать систему снижения рисков, основанную на критической важности материалов в условиях конфликта, способности к быстрому масштабированию и безопасности цепочки поставок.

Наконец, важно понять, насколько частная промышленность способна поддерживать производство вне конфликта. В данном случае речь идет о целенаправленном подходе к отраслям, нуждающимся в долгосрочной поддержке, поскольку они слишком критичны, требуют слишком много времени для масштабирования или подвержены риску разрушения со стороны противника.

Вооруженные силы США также должны инвестировать в устойчивость. Министерство обороны полагается на органическую промышленную базу и совершенствование существующей структуры вооруженных сил, чтобы выжить на начальном этапе кампании. Склады и верфи должны обеспечивать переходный период, пока остальная экономика не сможет наверстать упущенное, но многолетняя дивестиция привела к их ослаблению. Как отмечал Крис Догерти в начале этого года, инвестиции в восстановление "челюстной кости" американской обороны, в частности систем логистики, обеспечат устойчивость американских войск в ходе кампании. Кроме того, работа с промышленностью, направленная на преодоление барьеров в получении данных о деталях для расширения использования добавочного производства и возможности ремонта боевых повреждений, поможет сохранить работоспособность большего числа платформ в течение более длительного времени. Наконец, Управление финансового контроля министра обороны должно начать составлять бюджеты на выбытие некоторых платформ. Вряд ли в бюджет будут заложены средства на списание авианосцев, однако повышение требований к таким платформам, как боевые самолеты совместного базирования, также должно учитываться разработчиками и ассигнованиями при рассмотрении перспектив развития систем.

Министерству обороны США следует расширить сотрудничество с частной промышленностью и начать вкладывать значительные средства в оборонно-промышленную базу

В-третьих, Министерству обороны следует расширить сотрудничество с частной промышленностью и начать вкладывать значительные средства в оборонно-промышленную базу, чтобы иметь возможность оперативного реагирования, что позволит Соединенным Штатам выстоять в затяжном конфликте.

Последовав примеру Управления по управлению производством при администрации Рузвельта, можно найти путь к балансированию промышленного потенциала и военных требований. Это означает привлечение венчурного капитала, прямых инвестиций и коммерческих партнеров к участию в крупных военных играх и учениях. Урок Второй мировой войны заключается в том, что ни одна из сторон не знала, насколько сложной была реальность, пока они не начали работать вместе.

В-четвертых, долгосрочный успех в затяжном конфликте в конечном итоге будет зависеть от обеспечения доступа к критически важным материалам, особенно редкоземельным, которые необходимы для производства передовых платформ.

Разумным шагом было бы побуждение Финансовой корпорации развития к усилению внимания к вопросам национальной безопасности, особенно к устойчивой добыче редкоземельных металлов, под эгидой борьбы с изменением климата. Кроме того, инвестиции в акционерный капитал компаний позволят обеспечить должную осмотрительность США и предотвратить злонамеренное влияние противников, которое станет проблемой во время конфликта. Это позволит расширить масштабы существующей работы по "ближнему" и "дружественному" шерингу и сразу же даст ощутимые преимущества для промышленной базы. Поскольку министерство продолжает увеличивать инвестиции в передовые платформы, в которых используются редкоземельные материалы, безопасность цепочек поставок этих критически важных минералов является императивом.

Наконец, Управление заместителя министра обороны по закупкам и поддержанию производства должно расширить существующие полномочия по разделу III Закона об оборонном производстве, включив в них частное акционерное и долговое финансирование. Этого можно добиться собственными силами, используя прибыль из Фонда оборотных средств Агентства материально-технического обеспечения обороны для инвестиций в оборонную промышленную базу, а не за счет дополнительных ассигнований Конгресса. Исторически сложилось так, что Фонд оборотных средств оборонного ведомства применялся для поддержки таких проектов, как Мемориал Второй мировой войны. Сосредоточение инвестиций в капиталоемких, приоритетных отраслях промышленности, покинувших США, позволит обеспечить необходимый потенциал для будущих боевых действий, а также создать хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев. Кроме того, это позволит министерству получать значительно большую прибыль для реинвестирования в промышленную базу. Во время Второй мировой войны аналогичную функцию выполняла Корпорация оборонных заводов, предоставлявшая субсидии на расширение оборонной промышленной базы за счет значительных инвестиций в объекты, имеющие чисто государственное назначение, или облегчавшая налоговые льготы для промышленных мощностей с более широкими возможностями двойного применения. В условиях растущего бюджетного давления на Министерство обороны поиск возможностей использования существующих потоков доходов без обращения в Конгресс открывает широкие возможности для восстановления американской промышленной базы после десятилетий атрофии.

Затяжная война между Китаем и США стала бы глобальным катаклизмом, который изменил бы наш мир на несколько поколений вперед. Но могут ли Соединенные Штаты подготовить свою промышленную базу к потенциальному сдерживанию противника? Повышение промышленного потенциала, возможностей, устойчивости и демонстрация готовности вести длительную войну в значительной степени способствовали бы принятию решительных мер. Эти рекомендации не претендуют на всеобъемлющий характер – проблемы с рабочей силой, существующим нормативным законодательством и бюджетными ограничениями остаются реальны, – но проблема подготовки к длительному конфликту назрела еще вчера. Несколько поколений назад генерал Дуглас Макартур заметил, что государства всегда оказываются готовыми к конфликту слишком поздно. На устранение проблем в оборонно-промышленной базе США потребуются годы, поэтому лучше начать сейчас, чем опоздать.

Об авторе

Джон Барретт – кадровый логист ВВС США. Он благодарит генерал-майора Дейва Сэнфорда, доктора Келли Грико, Кристу Аухенбах, Джейка Чепмена и Доминика Янтко за их советы и отзывы. Все ошибки в тексте принадлежат автору.

Высказанные мнения принадлежат автору и не отражают официального руководства или позиции правительства США, Министерства обороны, ВВС США или Космических сил США.