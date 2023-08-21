"Ни одна пуля не прошла": как саудовский броневик LAVR помогает десанту ВСУ (фото)

Ранее не сообщалось о поставках броневиков LAVR Украине, неизвестно, кто передал машину. Однако бойцы отмечают ее высокое качество и маневренность.

На вооружении украинских десантников есть броневик LAVR, который эффективно защищает жизни военных. Об этом сообщает АрміяInform.

Броневик LAVR — это высокопроходимый, бронированный автомобиль, который есть на вооружении одной из бригад Десантно-штурмовых войск. Машина выполняет задачи по транспортировке личного состава, доставке провизии или боеприпасов, а также для эвакуации раненых военнослужащих с поля боя.

LAVR в Десантно-штурмовых войсках

"Были случаи, когда приходилось почти 16 человек вывозить, ведь был плотный вражеский обстрел. Lavr довольно хорошо себя показал во время боевых выездов. Его броня выдерживает калибр 5,45 мм, 7,62 мм, а также осколки от снарядов. Уровень защиты на достаточно высоком уровне, ведь еще ни одна пуля противника не прошла и не ранила моих побратимов", — говорит командир отделения Валентин.

При этом броневик был рассчитан на 8 бойцов. Военный также говорит, что фактически каждый боевой выезд происходит под вражескими артиллерийским или минометным обстрелом. Но машина выполняет свою основную задачу и защищает жизнь экипажа. Также на LAVR есть пулемет Browning M2.

М2 Браунинг Фото: АрміяInform

Валентин также говорит, что однажды они попали под танковый обстрел оккупантов.

"Мы попали под танковый обстрел. Кроме замечательной маневренности, Lavr опять же не пропустил ни одного осколка от снарядов противника. Хотя о каждом из нас можно сказать, что мы все родились в рубашке", — добавляет Валентин.

В украинской армии есть броневик LAVR Фото: АрміяInform

LAVR построен на базе шасси Toyota Land Cruiser 70 и вмещает 6 бойцов в десантном отделении плюс водитель и командир.

Напомним, 27 июля Украина представила обновленный броневик "Новатор" на выставке вооружений в Турции.

11 августа сообщалось, что волонтеры переделали трофейный броневик ВПК "Урал" на командно-штабную машину.