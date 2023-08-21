"Кошмарим бандосов": Пригожин после мятежа впервые рассказал о планах на Африку (видео)

Это первое обращение от главы "вагнеровцев" после попытки военного мятежа в июне. В ролике Пригожин рассказал о действиях наемников на других континентах и поделился подробностями набора в ЧВК.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал первое после военного мятежа на Москву обращение, где рассказал немного о своих действиях на разных континентах. Опубликован ролик, который предварительно записан в Африке, в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" 21 августа.

На кадрах Евгений Пригожин стоит в камуфляжной форме с автоматом в руках. За ним на фоне пустынная местность и автомобиль с пулеметчиком.

"Работаем. Температура плюс 50. Все, как мы любим", — заявил глава ЧВК "Вагнер", в связи с чем можно предположить, что он находится в одной из африканских стран.

Отдельное внимание было уделено тому, чем сейчас занимаются наемники из ЧВК "Вагнер", которые остались верны ему после военного мятежа. В частности, связана их деятельность теперь не только с РФ, но и с Африкой.

"ЧВК "Вагнер" проводит разведывательно-поисковые действия, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов", — заявил Евгений Пригожин.

При этом, набор наемников не остановился. В опубликованном ролике он заявил, что берет на работу "других богатырей" и продолжается выполнение задач, которые перед ними были поставлены.

О каких именно задачах он говорил — неизвестно.

Напомним, 16 августа сообщалось, что Пригожину запретили говорить об Украине. Аналитики из американского Института изучения войны отметили, что "вагнеровцы" подрывают деятельность организаций, аффилированных с Министерством обороны РФ. Оборонному ведомству не удается взять под контроль ЧВК, связанные с другими российскими бизнесменами.