Развозят по спецлагерям: журналисты выяснили, что с украинскими детьми делают в Беларуси

По словам журналистов, детей доставили по железной дороге в столицу Беларуси, а затем, после распределения, начали перевозить в лагерях на автобусах футбольной команды "Шахтер Солигорск".

Более 2000 детей были доставлены из оккупированных территорий Украины в Минск, а затем распределены по специальным лагерям. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, детей доставили по железной дороге в столицу Беларуси, а затем, после распределения, начали перевозить в лагерях на автобусах. Автобусы принадлежат футбольной команде "Шахтер Солигорск". Команда принадлежит генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому.

Издание пишет, что "Беларуськалий", государственная компания по добыче калийных удобрений, попала под санкции США и Европейского Союза и является крупнейшим налогоплательщиком Беларуси. Компания потратила миллионы долларов на то, чтобы с весны 2022 года привезти из Украины семь групп по 310 детей в каждой в лагерь в Дубраве. В официальных документах сказано, что дети там якобы "занимаются спортом" и улучшают состояние здоровья.

В материале говорится, что лагерь принял 1050 детей в возрасте до 15 лет с Донбасса. Российские оппозиционеры утверждают, что детей, в том числе 200 сирот, вывезли из 15 оккупированных городов Украины. Белорусское правительство напрямую финансирует часть усилий.

Напомним, что еще 27 июля постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявлял, что в Беларусь под видом "оздоровления" увезли 3000 детей из Украины. Он заявил, что депортированным детям в России и Беларуси прививают ненависть к украинскому языку, культуре и истории родной страны.

Также еще 1 июня белорусский оппозиционный политик Павел Латушко сообщал, что более 2 тысяч украинских детей принудительно депортировали в Беларусь. По словам беларусского политика Павла Латушко, сейчас известно о четырех местах пребывания вывезенных из Украины детей, а диктатор Александр Лукашенко лично подписывает документы, связанные с осуществлением военного преступления.