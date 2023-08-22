Контрнаступление ВСУ: Силы обороны достигли тактических успехов в Работино, — ISW (карта)

Аналитики заявили, что украинские войска смогли взять под контроль некоторые позиции, которые расположены на передовой линии обороны ВС РФ.

В течение 20-21 августа украинские войска достигли значимых тактических успехов в Работино в Запорожской области. Об этом заявили аналитики из Института изучения войны.

В новом отчете от 21 августа говорится, что ВСУ в рамках контрнаступления смогли достичь центральной части Работино. Это примерно от 10 километров к югу от Орехова. Также сообщается, что Силам обороны удалось прорвать оборонительные рубежи оккупантов к югу от Малой Токмачки.

Аналитики пишут, что российские источники сообщают, что украинские войска смогли взять под контроль некоторые позиции на части российской передовой линии обороны. Для этого они усилили атаки на линии Работино-Вербовое. Кроме того, российским войскам пришлось отойти с позиций около Вербового в рамках эластичной обороны.

По словам экспертов, успехи в Работино очень важны для ВСУ, так как дают возможность развить контрнаступление в обход самых больших российских минных полей.

"Настойчивое продвижение украинских войск в районе Работино также, вероятно, имеет целью ослабить российские силы, которые приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для удержания позиций вокруг Работино", – подчеркнули в институте.

Работино на карте Фото: DeepState

Напомним, что в Минобороны Украины 21 августа сообщили, что ВС РФ пытаются восстановить положение возле Работино, но безуспешно. Украинские бойцы продолжили контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях, рассказала Маляр. Враг занял оборонительную позицию на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ вытеснили россиян с опорных пунктов в районе Вербового на Запорожье. По словам коллаборанта, Силы обороны Украины продвинулись на юго-восток от Работино, из-за чего оккупанты на отдельных участках вынуждены были отойти.