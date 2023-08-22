Пакет на 12 млрд долларов: Госдеп одобрил продажу ракет и вертолетов Польше

Польская армия станет крупнейшим иностранным оператором многоцелевых вертолетов Apache. США продадут самую современную модификацию AH-64E, которая даже умеет управлять беспилотниками.

Государственный департамент США одобрил продажу Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, радиолокационных станции, ракеты и другого вооружение. Общая стоимость контракта составляет 12 млрд долларов. Об этом сообщает польский ресурс Defence 24.

Польша станет крупнейшим оператором ударных вертолетов Apache после Соединенных Штатов. Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что пока будет реализовываться контракт армия США предоставит ударные вертолеты из собственных запасов. Вероятно, речь пойдет о более старой модификации AH-64D.

Всего Польша покупает:

37 РЛС AN/APG-78 Longbow;

96 радаров AN/APR-48B MRFI 2;

1844 противотанковых ракет AGM-144R2 Hellfire;

460 зенитных ракет AGM-179A JAGM;

508 ракет "воздух-воздух" FIM-92K Stinger;

96 ударных вертолетов AH-64E Apache;

210 двигателей T700-FE 701D.

AH-64E Apache — это передовая модернизация многоцелевого вертолета компании Boeing. Он имеет современную авионику, и передовые системы, которые расширяют разведывательные, командные и боевые возможности. AH-64E может выполнять задачи против наземных целей или воздушных. Также с него можно управлять беспилотниками. Ракеты, которые также приобретет польская армия, подойдут именно для Apache.

Видео о возможностях Apache

Напомним, 21 августа в Польшу прибыла первая из 218 ракетных установок K239 из Южной Кореи.

15 августа в Польше состоялся масштабный военный парад, в котором показали новейшие танки, самолеты и HIMARS.