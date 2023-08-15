Abrams, Leopard, F-35 и HIMARS: в Польше состоялся масштабный военный парад (видео)

В параде приняли участие примерно 2000 польских военнослужащих, около 200 единиц военной техники и почти 100 самолетов.

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Во вторник, 15 августа, в Польше состоялся первый с 2019 года военный парад в рамках празднования Дня Вооруженных сил Польши. Об этом пишет польский портал rmf24.

Сообщается, что в параде приняли участие около 2000 военнослужащих и около 200 единиц военной техники и почти сотня самолетов. Были продемонстрированы БТР Rosomak в различных модификациях, самоходные минометы Rak, пушки-гаубицы Krab и K9, реактивные установки HIMARS, танки Leopard, K2 и Abrams, ЗРК Patriot, истребители F-16, FA-50, F-35 и прочая техника.

"Это нечто удивительное – испытать это вживую", — рассказали журналистам очевидцы, приехавшие на парад из Западно-Поморского воеводства.

Президент Польши Анджей Дуда выступил с речью, в которой подчеркнул важность модернизации армии. Польский лидер отметил, что сегодня Войско Польское насчитывает более 175 тысяч солдат.

"Мы делаем выводы из войны за нашей восточной границей. Мы модернизируем систему управления вооруженными силами", — сказал президент.

Военный парад в Польше

Анджей Дуда также напомнил, что 15 августа Польша празднует победу над Советской Россией, одержанную в 1920 году. По его словам, это событие имело большое значение для всей Европы, так как остановило распространение коммунистической революции на Запад.

"Польские солдаты изменили ход истории, они защищали всю Европу", — заключил Дуда.

Напомним, что военный парад в Польше стал крупнейшим за последние десятилетия. Эксперты считают, что Польша демонстрирует силу РФ и Беларуси. К тому же Варшава перебрасывает еще тысячу военных на восточной границе из-за беспокойства присутствия ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Ранее, 14 августа, министр национальной обороны Мариуш Блащак одобрил рамочное соглашение о приобретении новых боевых машин пехоты для нужд армии. По словам министра обороны, страна приобретет 700 тяжелых БМП.