Демонстрация силы: Польша проведет самый большой парад за десятилетие (видео)

Эксперты уверены, что поляки зеркально отвечают на парады в РФ и Беларуси. Однако они покажут самую современную технику — американские, южнокорейские и отечественные образцы вооружения.

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15 августа Польша проведет крупнейший военный парад за последние десятилетия, чтобы продемонстрировать силу на фоне напряженности на границе с Беларусью. Об этом сообщает CNN.

Министерство обороны Польши сообщило, что празднование Дня Войска Польского будет отмечаться с военным парадом. Он будет иметь 200 единиц польской и западной военной техники, 92 самолета и 2000 бойцов. Среди техники известно, что на параде пройдут танки M1A1 Abrams производства США и K2 из Южной Кореи, САУ K9, ракетные установки HIMARS, национальные САУ Krab. Кроме этого комплекс ПВО Patriot из состава системы ПВО Wisła.

В издании отмечают, что за последние годы Польша стала одной из ведущих военных держав Европы после того, как РФ вторглась в Украину в 2014 году. Также благодаря поддержке Украины после начала полномасштабной фазы войны, выросло дипломатическое влияние Варшавы в Европе.

Эксперты считают, что Польша демонстрирует силу РФ и Беларуси. К тому же Варшава перебрасывает еще тысячу военных на восточной границе из-за беспокойства присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

"Это что-то вроде советской традиции. Россия празднует 9 мая, белорусы празднуют, Северная Корея, Иран. Это своего рода отражение их языка. Государства-противники рассматривают их [парады] как демонстрацию силы, поэтому Польша собирается ответить на это демонстрацией силы", — сказал Эдвард Арнольд, научный сотрудник британского аналитического центра по вопросам безопасности RUSI.

В то же время в Польше через 2 месяца будут проходить выборы и правящая партия "Право и справедливость" надеется получить третий срок подряд, что будет беспрецедентным результатом.

За последние 3 года Польша резко увеличила сумму расходов на оборону с менее чем 2% от ВВП в 2014 году до 4% в 2023 году. Более 50% инвестиций в армию направлены на приобретение и разработку оружия. Когда США и Южная Корея выполнят контракты по поставкам танков, то польская армия будет иметь их больше, чем Италия, Франция, Германия и Великобритания вместе взятые.

Парад начнется в 14:55 по Киеву. Его можно будет смотреть по ссылке.

Напомним, 14 августа СМИ писали, что Польша покажет 200 единиц военной техники на параде.

14 августа в Минобороны Польши объявили о подписании 3 контрактов на приобретение оружия.