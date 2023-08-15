Демонстрація сили: Польща проведе найбільший парад за десятиліття (відео)

Експерти впевнені, що поляки дзеркально відповідають на паради у РФ та Білорусі. Проте вони покажуть найсучаснішу техніку – американські, південнокорейські та вітчизняні зразки озброєння.

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15 серпня Польща проведе найбільший військовий парад за останні десятиліття, щоб продемонструвати силу на тлі напруженості на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє CNN.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що святкування Дня Війська Польського відзначатиметься з військовим парадом. Він матиме 200 одиниць польської та західної військової техніки, 92 літаки та 2000 бійців. Серед техніки відомо, що на параді пройдуть танки M1A1 Abrams виробництва США та K2 з Південної Кореї, САУ K9, ракетні установки HIMARS, національні САУ Krab. Окрім цього комплекс ППО Patriot зі скалду системи ППО Wisła.

У виданні зазначають, що за останні роки Польща стала однією з провідних військових держав Європи після того, як РФ вторглася в Україну у 2014 році. Також завдяки підтримці України після початку повномасштабної фази війни, зріс дипломатичний вплив Варшави у Європі.

Експерти вважають, що Польща демонструє силу РФ та Білорусі. До того ж Варшава перекидає ще тисячу військових на східному кордоні через занепокоєння присутності найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі.

"Це щось на кшталт радянської традиції. Росія святкує 9 травня, білоруси святкують, Північна Корея, Іран. Це свого роду віддзеркалення їхньої мови. Держави-супротивники розглядають їх [паради] як демонстрацію сили, тому Польща збирається відповісти на це демонстрацією сили", — сказав Едвард Арнольд, науковий співробітник британського аналітичного центру з питань безпеки RUSI.

В той самий час у Польщі через 2 місяці відбуватимуться вибори й керівна партія "Право і справедливість" сподівається отримати третій термін поспіль, що буде безпрецедентним результатом.

За останні 3 роки Польща різко збільшила суму видатків на оборону з менш ніж 2% від ВВП у 2014 році до 4% у 2023 році. Понад 50% інвестицій в армію спрямовані на придбання та розробку зброї. Коли США та Південна Корея виконають контракти з постачань танків, то польська армія матиме їх більше, ніж Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія разом узяті.

Парад розпочнеться о 14:55 за Києвом. Його можна буде дивитись за посиланням.

Нагадаємо, 14 серпня ЗМІ писали, що Польща покаже 200 одиниць військової техніки на параді.

14 серпня у Міноборони Польщі оголосили про підписання 3 контрактів на придбання зброї.