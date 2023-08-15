Abrams, Leopard, F-35 і HIMARS: у Польщі відбувся масштабний військовий парад (відео)

У параді взяли участь приблизно 2000 польських військовослужбовців, близько 200 одиниць військової техніки та майже 100 літаків.

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У вівторок, 15 серпня, у Польщі відбувся перший із 2019 року військовий парад у межах святкування Дня Збройних сил Польщі. Про це пише польський портал rmf24.

Повідомляється, що в параді взяли участь близько 2000 військовослужбовців і близько 200 одиниць військової техніки та майже сотня літаків. Було продемонстровано БТР Rosomak у різних модифікаціях, самохідні міномети Rak, гармати-гаубиці Krab і K9, реактивні установки HIMARS, танки Leopard, K2 і Abrams, ЗРК Patriot, винищувачі F-16, FA-50, F-35 та іншу техніку.

"Це щось дивовижне — випробувати це наживо", — розповіли журналістам очевидці, які приїхали на парад із Західно-Поморського воєводства.

Президент Польщі Анджей Дуда виступив із промовою, в якій наголосив на важливості модернізації армії. Польський лідер зазначив, що сьогодні Військо Польське налічує понад 175 тисяч солдатів.

"Ми робимо висновки з війни за нашим східним кордоном. Ми модернізуємо систему управління збройними силами", — сказав президент.

Військовий парад у Польщі

Анджей Дуда також нагадав, що 15 серпня Польща святкує перемогу над Радянською Росією, здобуту 1920 року. За його словами, ця подія мала велике значення для всієї Європи, оскільки зупинила поширення комуністичної революції на Захід.

"Польські солдати змінили хід історії, вони захищали всю Європу", — підсумував Дуда.

Нагадаємо, що військовий парад у Польщі став найбільшим за останні десятиліття. Експерти вважають, що Польща демонструє силу РФ і Білорусі. До того ж Варшава перекидає ще тисячу військових на східному кордоні через занепокоєння присутності ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Раніше, 14 серпня, міністр національної оборони Маріуш Блащак схвалив рамкову угоду про придбання нових бойових машин піхоти для потреб армії. За словами міністра оборони, країна придбає 700 важких БМП.