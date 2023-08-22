Предприниматель из Запорожья продал ВСУ бракованные жилеты на 6 млн грн, — СБУ (фото)

СБУ проверяет причастность должностных лиц военкомата к незаконной схеме. Подозреваемому грозит 12 лет в тюрьме.

Предпринимателю из Запорожской области, который поставил в Вооруженные силы Украины бракованные бронежилеты на 6 млн гривен, грозит 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что организаторы схемы поставили в одну из воинских частей региона 350 бронежилетов, чьи технические характеристики не соответствовали заявленным, поэтому они небезопасны для использования в боевых условиях.

Таким образом фигуранты сорвали выполнение оборонного заказа на почти 6 млн гривен. Всю партию изъяли и отправили обратно компании-производителю для устранения недостатков.

По данным следствия, к организации схемы причастен директор местной коммерческой фирмы, который подписал с представителями областного военкомата договор на поставку оптовой партии бронежилетов. При этом их стоимость была искусственно завышена, а качество не отвечало госстандарту.

Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Сейчас обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц военкомата к незаконной схеме.

Напомним, 16 июня в СБУ заявили, что разоблачили бывшего заместителя министра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента госзакупок минобороны на присвоении из госбюджета более 1 млрд гривен, выделенных на закупки зимней формы и бронежилетов для подразделений украинских защитников, выполняющих боевые задачи на фронте.

3 февраля СБУ рассказала о разоблачении и ликвидации схем по разворовыванию бюджетных средств, которые выделялись на закупку продовольствия для Сил обороны Украины. Госбюджету был нанесен ущерб в размере 119,5 млн гривен.