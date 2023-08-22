Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, — Данилов (видео)

Секретарь СНБО заявил, что если Украина не будет иметь своего флота на полуострове, то окажется в крайне тяжелом положении.

Украина может освобождать Крым военным путем, если Россия так и не поймет, что ей нужно оставить полуостров. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления накануне саммита Международной Крымской платформы.

Он отметил, что Крым является частью территории Украины, которую украинцы должны освободить. По его словам, освобождение полуострова, скорее всего, будет происходить военным путем, если оккупанты не осознают, что им стоит оставить украинскую землю.

"Другого варианта у нас нет", — сообщил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что в отношении полуострова любые другие действия будут означать консервацию ситуации и передачу войны нашим потомкам. По его словам, Россия, имея Крым у себя в подчинении, никогда не покорится, не успокоится и не будет спокойно жить.

"Будет ли трудно? Да, будет трудно", — пояснил он.

Данилов добавил, что Украину могут отговаривать от такого шага. Наше государство, по его словам, уже получает большое количество сообщений по поводу того, что не стоит освобождать Крым, но они все анонимные.

Секретарь СНБО также и обсудил вероятность использования Россией ядерного оружия. Мир в таком случае должен резко и быстро отреагировать. Данилов также отметил, что если Украина не будет иметь своего флота в Крыму, то окажется в крайне тяжелом положении.

Напомним, 22 августа руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал новые взрывы на полуострове. По его словам, на полуострове проживает много людей, которые с нетерпением ждут деоккупации региона. Буданов подчеркнул, что на полуострове существует значительное количество людей, которые надеются на наступление этого момента.