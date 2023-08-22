"Уничтожим оккупантов в нашем Крыму": Буданов анонсировал новые взрывы на полуострове (видео)

По словам начальника военной разведки, на полуострове проживают много людей, которые с нетерпением ждут деоккупации региона.

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Вооруженные силы Украины продолжат операции по нейтрализации россиян, находящихся в оккупированном Крыму. В ближайшее время планируются дополнительные акции, направленные на действенное противостояние захватчикам. Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии каналу ITV.

Говоря о освобождении Крыма от российской оккупации, Буданов подчеркнул, что на полуострове существует значительное число людей, которые надеются на наступление этого момента.

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", — сказал он в Ирпене в преддверии третьего саммита Крымской платформы.

Напомним, что передача Украине истребителей F-16 американской разработки расширит возможности ВСУ в плане применение дальнобойных ракет. В частности, самолеты способны наносить удары с использованием крылатых ракет AGM-158 JASSM, что будет иметь ключевое значение в деоккупации аннексированного РФ Крыма.

19 августа росСМИ показали последствия ракетного удара по Крыму. На месте падения обломков образовалась воронка 10х10 метров в ширину и 6 метров в глубину. Части ракеты С-200 находили в радиусе одного километра.