"Будут еще": Франция передала Украине всю первую партию ракет SCALP

По словам посла Украины во Франции, эта партия ракет была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя.

Украина получила от Франции все обещанные дальнобойные крылатые ракеты SCALP в рамках первой поставки. Планируется продолжить передачу таких ракет и в дальнейшем. Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал в интервью Lb.ua.

"Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а здесь у французов все очень неплохо", — заявил он.

Дипломат подчеркивает, что если президент Владимир Зеленский или его французский коллега Эммануэль Макрон заявляют о решениях, принятых Парижем относительно какого-либо вооружения, это означает, что данное вооружение уже находится в Украине и уже используется на передовой.

Ракеты SCALP: чем примечательны и как могут пригодиться на фронте

Это крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, они же Storm Shadow. Были разработаны в 1990-х годах французской компанией Matra и британской British Aerospace.

Это управляемая ракета, предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии.

Scalp может поражать цели в радиусе 250 километров. Однако дальность поражения целей может достигать 500 или даже 700 километров в зависимости от версии ракеты.

Напомним, 11 июля Reuters писал о том, что обещанные Францией крылатые ракеты SCALP уже в Украине. Французский дипломатический источник сообщил изданию, что Франция передаст Украине 50 ракет SCALP.

Медиа также писали о трех свойствах британской ракеты Storm Shadow, полученной ВСУ. Франко-британская крылатая ракета воздушного базирования КРВБ типа SCALP-EG, она же – Storm Shadow (британское название) на первый взгляд кажется типичной дозвуковой крылатой ракетой, не представляющей для российской системы ПВО какой-то особо сложной цели. Но есть нюансы.