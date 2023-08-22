"Военизированная охрана": военные РФ размещаются в учебных заведениях на ВОТ, — ЦНС

По данным подполья, захватчики придумали официальное объяснение размещения военных на территориях школ — якобы "военизированная охрана" для безопасности детей.

Российские захватчики размещают своих солдат в зданиях школ, находящихся на временно оккупированных территориях, с целью маскировки под детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В подполье сообщают, что оккупанты предложили официальное обоснование размещения военных на школьных территориях — предполагаемо в целях обеспечения безопасности детей с помощью "военизированной охраны". В действительности же свободные этажи используются для размещения боевых подразделений российских Вооруженных сил.

Напомним, 17 августа в ЦНС сообщили, что оккупанты придумали новый способ паспортизации. Теперь подросткам предлагают подарить бесплатный отдых, если они добровольно оформят гражданство Российской Федерации. В ином случае семьи будут лишаться социальных выплат и родительских прав.

В тот же день оккупанты на временно оккупированной территории Запорожской области анонсировали открытие кадетских классов.

А 14 августа сообщалось, что россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ, иначе угрожают не выдать аттестат. Россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.