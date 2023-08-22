Курсанты-разведчики РФ в пограничье проходят подготовку для организации диверсий в Украине, — ЦНС

Учебные роты отрабатывают определенные тренировочные задачи и сдают экзамены в приграничье Черниговской и Сумской областей.

Российских курсантов отправляют в приграничье для тренировок и убийств гражданского населения Украины. В Центре национального сопротивления сообщили подробности.

В сообщении говорится о том, что пополнение, которое направляется в российские разведывательные и специальные части, "обкатывают" на убийстве гражданских украинцев. По информации местного подполья, на территории Брянской и Курской областей к границе прибывают подразделения из разных частей спецподразделений и разведки. Характер действий новых групп указывает на то, что это преимущественно учебные роты, которые отрабатывают определенные тренировочные задачи и сдают экзамены в приграничье Черниговской и Сумской областей.

В районе Глушково в состав войск РФ прибыла учебная рота 607-го центра специального назначения Росгвардии, который дислоцируется в Железноводске. Соответствующий центр решили сформировать в 2018 году путем объединения 242-го отдельного разведывательного батальона (Зеленокумск) и 17-го отряда специального назначения "Авангард" (бывший "Эдельвейс").

Также известно, что с августа курсанты летных училищ России проводят практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по селам и городам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракетного вооружения попала по объектам на территории страны агрессора.

Напомним, Центр национального сопротивления в июле сообщил, что российские снайперы будут сдавать экзамены в условиях боевых действийи тренироваться в украинском пограничье, рассказывают в подполье. В общем россияне перебросили к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов.