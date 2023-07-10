Россия отправила группу курсантов-снайперов к границам Сумщины, — Центр национального сопротивления

Российские снайперы будут сдавать экзамены в условиях боевых действий и тренироваться в украинском пограничье, рассказывают в подполье.

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Россия перебросила к границам Сумщины группу курсантов-снайперов. Об этом 10 июля сообщил Центр национального сопротивления.

В общем россияне перебросили к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов. Они будут выполнять задачи, касающиеся сдачи экзаменов в боевых условиях.

Таким образом российские убийцы планируют проводить обучение вдоль границ Сумщины. Однако есть высокая вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы.

Ситуация на Сумщине летом 2023 года

Российские захватчики регулярно предпринимают попытки для дестабилизации. Неудачное проникновение российской ДРГ 4 июля обернулось гибелью гражданских. Оккупанты безрезультатно пытались зайти на территорию Украины, после чего открыли огонь по жителям приграничного населенного пункта. В результате вражеской атаки погибли двое жителей.

В День отца, 18 июня, враг средь бела дня беспощадно обстрелял из артиллерии центральную часть города Белополье. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью милиционера и его ребенка. В результате обстрела РФ погиб полицейский и его 4-летний сын. Старшему лейтенанту с сыном до укрытия оставалось 5 метров, когда российские войска "накрыли" центр пограничного городка из артиллерии.

Дрон-камикадзе Shahed 7 июня атаковал жилой дом на Сумщине. Российские войска, по данным администрации, обстреляли Юнаковскую, Николаевскую, Белопольскую общины и осуществили серию минометных обстрелов приграничных населенных пунктов.

Напомним, украинский снайпер под Бахмутом, как информирует Daily Star, уничтожил живую мишень на рекордном расстоянии. Украинский защитник входит в одну из 12 снайперских команд "Призрак Бахмута". Он попал в российского командира с рекордного расстояния 5900 футов (1798 м).