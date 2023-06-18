В День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погиб полицейский и его 4-летний сын

Старшему лейтенанту с сыном до укрытия оставалось 5 метров, когда российские войска "накрыли" центр пограничного городка по артиллерии, рассказал мэр города.

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Старший лейтенант полиции Роман Бабенко и его 4-летний сын погибли в результате российских обстрелов в Белополье на Сумщине. В пресс-службе полиции Сумской области в Facebook сообщили подробности.

В сообщении отметили, что враг среди бела дня беспощадно обстрелял из артиллерии центральную часть города Белополья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью полицейского и его ребенка.

"Трудно найти слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери", – говорится в сообщении.

Руководство и личный состав полиции Сумщины выразили соболезнования семье. Дату и место похорон объявят позже.

Мэр Юрий Зарко в комментарии "Суспільному" рассказал подробности трагедии. По его словам, отцу с сыном оставалось преодолеть всего несколько метров укрытия. Вскоре у них упал вражеский снаряд.

"Не добежали 5 метров", – рассказал он.

В результате атаки отец на месте погиб. Ребенка не успели довезти в больницу, умер на руках.

Напомним, российские войска обстреляли храм в Белозерке Херсонской области. В результате атаки погиб священник. В населенном пункте повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры, центральная площадь и административные здания. Также из-за обстрелов пострадала 76-летняя женщина. Артиллерийский обстрел со стороны РФ повредил четыре жилых дома, здание почты, центральную площадь, несколько административных зданий и объекты критической инфраструктуры.

Также 7 июня под Бахмутом погиб волонтер, партизан и боец ССО Сергей Зелинский. У мужчины остались двое детей, больная мать и любимая. Его друг рассказал, что благодаря сотрудничеству защитника с СБУ в оккупированном Херсоне "взрывались коллаборанты". Защитник погиб под Бахмутом 4 июня. У него остались дети: сын, ныне ходящий в садик, и дочь-школьница.