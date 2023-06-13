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Оккупанты обстреляли храм в Белозерке в Херсонской области: погиб священник (фото)

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Фото: Telegram | Один из снарядов попал во двор местной церкви

По информации главы ОП Ермака, в пгт повреждены жилые дома, объекты критическое инфраструктуры, центральная площадь и административные здания.

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Российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Белозерка в Херсонской области из артиллерии, в результате чего были повреждены дома, здание церкви и площадь. Об этом во вторник, 12 мая сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По информации Ермака, один из артиллерийских снарядов попал во двор церкви, в результате чего погиб один из священнослужителей, которому было 72 года.

Также артиллерийский обстрел со стороны РФ повредил четыре жилых дома, здание почты, центральную площадь , несколько административных зданий и объекты критической инфраструктуры.

Известно, что из-за обстрела пострадала 76-летняя женщина.

обстрел белозерки херсонской области, пгт белозерка херсонской области, обстрел белозерки 13 июня Fullscreen
Фото: Telegram
обстрел белозерки херсонской области, пгт белозерка херсонской области, обстрел белозерки 13 июня Fullscreen
обстрел белозерки херсонской области, пгт белозерка херсонской области, обстрел белозерки 13 июня Fullscreen
обстрел белозерки херсонской области, пгт белозерка херсонской области, обстрел белозерки 13 июня
обстрел белозерки херсонской области, пгт белозерка херсонской области, обстрел белозерки 13 июня
обстрел белозерки херсонской области, пгт белозерка херсонской области, обстрел белозерки 13 июня

Напомним, в конце ноября прошлого года жители освобожденной Белозерки Херсонской области начали срывать с билбордов пророссийские плакаты с призывами, что "Россия здесь навсегда".

Также напомним, 4 апреля войска РФ обстреляли церковь в Луганской области. Обломочные ранения получили настоятель и священник другого храма, которые в момент обстрела находились там.

9 мая 2023 года боевики ЧВК "Вагнер" 9 мая уничтожили Свято-Благовещенский храм в Бахмуте. По церкви выпустили не менее двух десятков снарядов, ее купол загорелся сразу после обстрела.