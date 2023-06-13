Оккупанты обстреляли храм в Белозерке в Херсонской области: погиб священник (фото)

По информации главы ОП Ермака, в пгт повреждены жилые дома, объекты критическое инфраструктуры, центральная площадь и административные здания.

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Российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Белозерка в Херсонской области из артиллерии, в результате чего были повреждены дома, здание церкви и площадь. Об этом во вторник, 12 мая сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По информации Ермака, один из артиллерийских снарядов попал во двор церкви, в результате чего погиб один из священнослужителей, которому было 72 года.

Также артиллерийский обстрел со стороны РФ повредил четыре жилых дома, здание почты, центральную площадь , несколько административных зданий и объекты критической инфраструктуры.

Известно, что из-за обстрела пострадала 76-летняя женщина.

Фото: Telegram

Напомним, в конце ноября прошлого года жители освобожденной Белозерки Херсонской области начали срывать с билбордов пророссийские плакаты с призывами, что "Россия здесь навсегда".

Также напомним, 4 апреля войска РФ обстреляли церковь в Луганской области. Обломочные ранения получили настоятель и священник другого храма, которые в момент обстрела находились там.

9 мая 2023 года боевики ЧВК "Вагнер" 9 мая уничтожили Свято-Благовещенский храм в Бахмуте. По церкви выпустили не менее двух десятков снарядов, ее купол загорелся сразу после обстрела.