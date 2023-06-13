Окупанти обстріляли храм у Білозерці на Херсонщині: загинув священик (фото)

За інформацією голови ОП Єрмака, у смт пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, центральну площу та адміністративні будівлі.

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Російські окупанти обстріляли селище міського типу Білозерка в Херсонській області з артилерії, внаслідок чого було пошкоджено будинки, будівлю церкви та площу. Про це у вівторок, 12 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

За інформацією Єрмака, один із артилерійських снарядів потрапив у двір церкви, внаслідок чого загинув один із священнослужителів, якому було 72 роки.

Також артилерійський обстріл з боку РФ пошкодив чотири житлові будинки, будівлю пошти, центральну площу, кілька адміністративних будівель та об'єкти критичної інфраструктури.

Відомо, що через обстріл постраждала 76-річна жінка.

Фото: Telegram

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року жителі звільненої Білозерки Херсонської області почали зривати з білбордів проросійські плакати із закликами, що "Росія тут назавжди".

Також нагадаємо, 4 квітня війська РФ обстріляли церкву в Луганській області. Уламкові поранення отримали настоятель і священик іншого храму, які у момент обстрілу були там.

9 травня 2023 року бойовики ПВК "Вагнер" 9 травня знищили Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті. По церкві випустили не менше двох десятків снарядів, її купол спалахнув одразу після обстрілу.