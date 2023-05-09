Обстріляли з танка: ПВК "Вагнер" знищили Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті (фото, відео)
По церкві випустили не менше 20 снарядів, її купол одразу спалахнув після обстрілу. Поруч із храмом стоять прибудови та дзвіниця з пошкодженими від прильотів дахами.
Бойовики ПВК "Вагнер" 9 травня знищили Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті. Відеокадри будівлі будівлі церкви з'явилися в Telegram-каналі розслідувачів InformNapalm.
Загарбники випустили по церкві щонайменше два десятки снарядів із танка. Видно, що біля церкви після обстрілу горить купол, будівлю знищено майже повністю. Поруч знаходяться прибудови та дзвіниця з пошкодженими дахами.
"Вагнерівці у Бахмуті постійно скаржаться на "снарядний голод", вони використали кілька снарядів, щоб знищити Свято-Благовіщенський храм, у якому правили служби священники УПЦ Московського патріархату", — наголосили розслідувачі.
Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті був під обстрілами армії ворога наприкінці жовтня минулого року, тоді було пошкоджено дзвіницю собору, пишуть у ЗМІ.
Російські військкори стверджують, що храм нібито "підірвали сили ЗСУ перед відступом". Церква знаходиться у західній частині міста в районі Ювілейної вулиці, де тривають запеклі бої з окупантами.
А так Свято-Благовіщенський храм виглядав до повномасштабного вторгнення Росії до України.
Нагадаємо, що 9 квітня ексмера Харкова Михайла Добкіна бачили у церкві у харківському селищі П'ятихатки. Він проводив там службу.
Російські окупанти в ніч перед Великоднем 16 квітня вдарили ракетою по Запорізькому району, від вибуху постраждала церква у селі Комишуваха.